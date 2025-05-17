Denizli Merkezefendi'de kadın üreticilere 10 milyonluk destek!

"Yerel üreticilerimize yıllık 10 milyon TL katkıda bulunuyoruz"

Üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Göreve geldiğimiz tarihten itibaren Kırsal Kalkınma Eylem Planımız çerçevesinde hem tarım üreticilerimizin hem de hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin her daim yanında olduk ve yanında olmaya da devam edeceğiz. Denizlimizde ve Merkezefendimizde büyük bir yankı uyandıran ve küçük çocuklarımızın gönlüne dokunan Halk Süt projemizi gerçekleştirdik.