Denizli Merkezefendi'de kadın üreticilere 10 milyonluk destek!
Merkezefendi Belediyesi kadın üreticilere ‘Kırsal Kalkınma Eylem Planı’ doğrultusunda dördüncü kez küçükbaş hayvan ve yem desteğinde bulundu. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Artık koyunlarımızı satın almıyoruz. Kendi ürettiğimiz kuzuları hibe ederek belediye bütçemizden harcama yapmadan hayvansal üretimi destekliyoruz" dedi.
DENİZLİ (İHA)
• 17 Mayıs 2025 - 18:14 • Son Güncelleme:
DENİZLİ (İHA)
• 17 Mayıs 2025 - 18:14 • Son Güncelleme: