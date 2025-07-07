Denizin dibini temizlemek için daldı: Antalya'da karşılaştığı manzarayı polise haber verdi

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Denizin altından metal, lastik gibi atıkları görmeye alışkın olduğunu ancak ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını söyleyen Erhan Uludağ, "Pandemide bu metal atıkları keşfettim ve çıkarmaya devam ediyorum. Bugün de tuhaf bir olayla karşılaştık, kıyıya yaklaşık 4-5 metre uzaklıkta böyle bir tekne buldum. Denize giren vatandaşlar için çapası çok tehlikeliydi. Vatandaşlarımızın ayağı veya herhangi bir yeri zarar gelmesin diye bunu dışarı aldık ve yetkililere haber verdik. Bizde şaşırdık, denizde böyle bir ters dönmüş bir tekneyi dışarıya çıkardık. Deniz dibinde aşırı şekilde metal atıklar ve kirlilik var" dedi.