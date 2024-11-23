Denizin akciğerleri ‘deniz çayırları’ yok olma tehlikesi ile karşı karşıya

‘AYDINCIK SON KALELERİ’

Prof. Dr. Ayas, “Bu yaz Doğu Akdeniz'de yüzey suyu sıcaklığı 33-34 dereceye ulaştı. Deniz çayırlarının Doğu Akdeniz'de işleri çok zor. Ancak Aydıncık ilçesi bunların son kaleleri. Burada da yaptığımız çalışmalarda bu türün zarar görmeye, artık belli noktalarda ortadan kalkmaya başladığını tespit ettik. Bu anlamıyla Mersin Üniversitesi olarak 2025 yılı içerisinde bir restorasyon çalışmasına başlamayı planlıyoruz. Şu anda dalışlarımız sürüyor. Alandaki toplulukların sağlığı ve dağılımıyla ilgili ön verileri almaya devam ediyoruz” dedi.