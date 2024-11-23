Denizin akciğerleri ‘deniz çayırları’ yok olma tehlikesi ile karşı karşıya
Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, Akdeniz ekosistemi için önemli rol oynayan deniz çayırlarının yok olma eşiğine geldiğini belirterek, “Mersin Körfezi son kaldıkları yer. Yaptığımız çalışmalarda bu türün artık ortadan kalkmaya başladığını tespit ettik. Bu türün korunması için projeler yürütüyoruz” dedi.
Soner AYDIN-Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)
• 23 Kasım 2024 - 13:47 • Son Güncelleme:
Soner AYDIN-Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)
• 23 Kasım 2024 - 13:47 • Son Güncelleme: