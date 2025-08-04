Denize kıyısı olmayan Sivas'ta 5 bin ton Türk somonu üretiliyor

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Tesiste yetiştirilen somonlar, başta Rusya ve Japonya olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Balık üretim kapasitesiyle bölge ekonomisine katkı sağlayan tesisi ise Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ziyaret etti.