GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDenize kıyısı olmayan Sivas'ta 5 bin ton Türk somonu üretiliyor
HaberlerGündem Haberleri Denize kıyısı olmayan Sivas'ta 5 bin ton Türk somonu üretiliyor

Denize kıyısı olmayan Sivas'ta 5 bin ton Türk somonu üretiliyor

04.08.2025 - 15:26Güncellenme Tarihi:

Sivas’ın Suşehri ilçesindeki Çamlıgöze Barajı’nda kurulan tesiste yılda yaklaşık 5 bin ton Türk somonu ve alabalık üretiliyor.

1Denize kıyısı olmayan Sivas'ta 5 bin ton Türk somonu üretiliyor

Rusya ve Japonya başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapan tesisi Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ziyaret ederek, tesiste yürütülen üretim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

2Denize kıyısı olmayan Sivas'ta 5 bin ton Türk somonu üretiliyor

Türkiye, Rusya’nın somon ihtiyacının tamamını karşılayarak dünya balık üretiminde öncü ülkeler arasında yer alırken, denize kıyısı olmayan Sivas ise balık üretimi ile adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor.

3Denize kıyısı olmayan Sivas'ta 5 bin ton Türk somonu üretiliyor

Kentteki baraj göllerinde kurulan balık üretim tesislerinde özellikle alabalık ve Türk somonu üretimi dikkat çekiyor. Suşehri ilçesinde bulunan Çamlıgöze Barajı üzerindeki balık üretim tesisinde yılda yaklaşık 5 bin ton üretim gerçekleştiriliyor.

4Denize kıyısı olmayan Sivas'ta 5 bin ton Türk somonu üretiliyor

Tesiste yetiştirilen somonlar, başta Rusya ve Japonya olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Balık üretim kapasitesiyle bölge ekonomisine katkı sağlayan tesisi ise Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ziyaret etti.

5Denize kıyısı olmayan Sivas'ta 5 bin ton Türk somonu üretiliyor

Vali Şimşek, tesiste yürütülen üretim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret sırasında baraj gölünde tekneye binen Vali Şimşek, kafeslerde yetiştirilen balıklara yem attı.

6Denize kıyısı olmayan Sivas'ta 5 bin ton Türk somonu üretiliyor