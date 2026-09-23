Denizden çıkarana para veriliyor: Sınır 5 katına çıkarıldı
Türkiye'nin Ege ve Akdeniz kıyılarında istilacı balon balığıyla mücadelede yeni bir karar alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı, 7 balon balığı türü için destekleme kapsamında alınabilecek miktarı 200 bin adetten 1 milyon adede çıkardı. Balıkçılara bu türlerde balık başına 10 TL destek ödeniyor. Yeni düzenleme 1 Ocak 2026'dan geçerli olacak.
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Türkiye'nin denizlerinde doğal yaşamı ve balıkçılığı tehdit eden istilacı balon balığıyla mücadelede kapsam genişletildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni tebliğ, 23 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı.Yeni düzenlemeyle destekleme kapsamındaki 7 balon balığı türü için belirlenen üst sınır tam 5 katına çıkarıldı. Daha önce 200 bin adet olan sınır, 1 milyon adede yükseltildi.
Balıkçıların avlayarak teslim ettiği bu türler için balık başına yapılan 10 TL'lik destek ödemesinde ise değişiklik yapılmadı.
200 BİNDEN 1 MİLYONA ÇIKARILDI
Değişiklik, 2024 yılında yayımlanan Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ'in iki maddesini kapsıyor.Buna göre Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus guentheri, Tylerius spinosissimus, Lagocephalus lagocephalus, Sphoeroides pachygaster ve Torquigener flavimaculosus türleri için destekleme ödemesine esas alınan 200 bin adetlik üst sınır 1 milyon adede yükseltildi.
Bakanlığın daha önce yaptığı düzenlemeye göre bu 7 türün her biri için balık başına 10 TL destekleme ödemesi yapılıyor.Son değişiklik ödeme miktarını değil, destekleme kapsamında alınabilecek balık sayısını artırıyor.
BALON BALIĞI AVCILIĞINA NEDEN DESTEK VERİLİYOR?
Balon balıkları Türkiye'nin karasularında yayılım gösteren istilacı türler arasında bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığının destekleme programının temelinde de bu balıkların denizlerdeki sayısını azaltmak yatıyor. 2024 yılında yayımlanan ana tebliğde programın amacı; istilacı balon balıkları üzerinde av baskısı oluşturarak popülasyonlarını ve stoka katılım oranlarını düşürmek, ülke balıkçılığı ve ekonomisine verebilecekleri zararı azaltmak, sucul biyolojik çeşitlilik ile doğal balık stoklarını korumak ve avlanan balıkları ekonomiye kazandırmak olarak sıralanıyor.
Destekleme programı Ege ve Akdeniz'e kıyısı bulunan illerde uygulanıyor ve Su Ürünleri Bilgi Sistemi'ne (SUBİS) kayıtlı, geçerli ruhsat tezkeresine sahip balıkçı gemileriyle avcılık yapan balıkçıları kapsıyor.
HER BALON BALIĞI İÇİN AYNI ÖDEME YAPILMIYOR
Destekleme sisteminde balon balığının türü önemli. Yeni kararla 1 milyon adede çıkarılan sınır, tebliğin Ek-2 listesinde bulunan 7 türü kapsıyor ve bu balıklar için adet başına 10 TL destek ödeniyor.Programda ayrı değerlendirilen Lagocephalus sceleratus türünde ise farklı bir tarife uygulanıyor. 2025 yılında yapılan son değişikliğe göre bu türde 100 bin adede kadar balık için adet başına 35 TL destek ödemesi bulunuyor.
23 Eylül'de yayımlanan yeni tebliğ Lagocephalus sceleratus için belirlenen 100 bin adetlik sınırı veya 35 TL'lik ödeme miktarını değiştirmedi.
YENİ SINIR 1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ
Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemede dikkat çeken bir başka ayrıntı da yürürlük tarihi oldu.Tebliğ 23 Eylül 2026'da yayımlanarak yürürlüğe girdi ancak yeni 1 milyon adetlik sınır 1 Ocak 2026'dan geçerli olacak şekilde uygulanacak.
Balon balığı alımları normal şartlarda destekleme yılının aralık ayındaki son iş günü mesai bitimine kadar devam ediyor. Ancak ilgili tür için belirlenen üst sınıra daha önce ulaşılması halinde alım SUBİS üzerinden durduruluyor ve Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından ilan ediliyor.Yeni kararla söz konusu 7 tür için bu yıl ulaşılabilecek üst sınır 200 bin yerine 1 milyon adet olarak uygulanacak.
BALON BALIĞINI TESLİM EDEN HERKES DESTEK ALABİLİYOR MU?
Destekleme, denizden balon balığı çıkaran herkesin doğrudan yararlanabileceği bir ödeme değil.Program; Ege ve Akdeniz'e kıyısı bulunan illerde, SUBİS'e kayıtlı ve geçerli ruhsat tezkeresine sahip balıkçı gemileriyle su ürünleri avcılığı yapan balıkçıları kapsıyor. Destekten yararlanmak isteyen balıkçıların ilgili il veya ilçe müdürlüklerine başvurması gerekiyor.
Balıkların teslim edileceği noktalar ile teslim gün ve saatleri de il müdürlükleri tarafından belirleniyor.Böylece 2026 yılında balon balığıyla mücadelede destek kapsamı önemli ölçüde genişletilmiş oldu. Yedi balon balığı türü için 200 bin olan destekleme üst sınırı 1 milyon adede çıkarken, balık başına 10 TL'lik ödeme tutarı aynı kaldı.