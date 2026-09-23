Denizden çıkarana para veriliyor: Sınır 5 katına çıkarıldı

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YENİ SINIR 1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ



Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemede dikkat çeken bir başka ayrıntı da yürürlük tarihi oldu.Tebliğ 23 Eylül 2026'da yayımlanarak yürürlüğe girdi ancak yeni 1 milyon adetlik sınır 1 Ocak 2026'dan geçerli olacak şekilde uygulanacak.

Balon balığı alımları normal şartlarda destekleme yılının aralık ayındaki son iş günü mesai bitimine kadar devam ediyor. Ancak ilgili tür için belirlenen üst sınıra daha önce ulaşılması halinde alım SUBİS üzerinden durduruluyor ve Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından ilan ediliyor.Yeni kararla söz konusu 7 tür için bu yıl ulaşılabilecek üst sınır 200 bin yerine 1 milyon adet olarak uygulanacak.