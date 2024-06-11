Denizde halıya sarılı bulunan Sedef Güler cinayetinde şüpheliler adliyeye sevk edildi
Büyükçekmece'de halıya sarılı haldeki cesedi denizden çıkartılan 24 yaşındaki Sedef Güler cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Fırat B. ile O.Ö., adliyeye sevk edildi. Poliste verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Fırat B., firarda olan Yavuz G.'yi suçlayarak "Cesedi yok etmeye yardım etmek için beni silahla tehdit etti" dedi. Öte yandan şüphelilerin cesedi denize attıktan sonra batıp batmadığını kontrol etmek için geri dönüp kontrol ettikleri ortaya çıktı. Firarda olan Yavuz G.'yi yakalamak için operasyonlar sürüyor.
Ali AKSOYER / İSTANBUL, (DHA)
• 11 Haziran 2024 - 15:54 • Son Güncelleme:
Ali AKSOYER / İSTANBUL, (DHA)
• 11 Haziran 2024 - 15:54 • Son Güncelleme: