Denizde halıya sarılı bulunan Sedef Güler cinayetinde şüpheliler adliyeye sevk edildi

HALI ETİKETİNDEN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ EV TESPİT EDİLDİ

Polis yaptığı inceleme sonucu 20-30 yaşında olduğu düşünülen ve yeni öldürüldüğü tespit edilen cesedin parmak izi kayıtlarından Sedef Güler adlı genç kadına ait olduğunu tespit etti. Yapılan inceleme sonucu genç kadının sarıldığı halının üzerindeki yıkama etiketinden, öldürüldüğü ev, bir güvenlik kamera görüntüsünden de denize atılmak üzere konduğu aracın plakası belirlendi.



İKİ ŞÜPHELİ GÖZLATINA ALINMIŞTI



Polis soruşturması sonucu genç kadını öldürüldüğü eve götüren O.Ö. adlı kişi ile öldürüldüğü evde oturan Fırat B. gözaltına alındı. Fırat B., cesedi taşımaya yardım ettiğini ancak olayı Yavuz G.'nin yaptığını söyledi. Polis Yavuz G.'yi her yerde aramaya başladı.



"BENİ CESEDİ YOK ETMEYE YARDIM ETMEM İÇİN SİLAHLA TEHDİT ETTİ"



Cinayet Büro Amirliğinde yapılan sorguda olayı anlatan Fırat B., olay sırasında kendi evinde olmadığını arkadaşının telefonu üzerine eve gittiğini söyleyerek "Ben gittiğimde kız ölmüştü. Arkadaşım Yavuz, silahla tehdit edip cesedi yok etmek için yardım etmemi istedi. Cesetten nasıl kurtulacağımızı konuşarak plan yaptık. Nalburdan zincir aldık. Cesedi battaniyeye koyup, üzerine ağırlık yapması için zincir sardık. Evde bulduğumuz bir dambılı da zincire bağladık. Sonra otomobile koyarak gidip köprüden aşağı attık" dedi.



