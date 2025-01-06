Deniz suyu soğumadı Marmara'da beklenen lüfer akını gerçekleşmedi

Aralık ayının başından itibaren 15-20 gün Batı Karadeniz'de bir hamsi avcılığı oldu. Su sıcaklıkları geçen yıllara oranla biraz yüksek gitti. Deniz soğumadı. O nedenle lüfer göçünü yapmadı. Marmara Denizi'nde henüz lüfer avcılığı olmadı. Halen de yok. Bundan sonra zaten lüfer akını olmaz" dedi.