Deniz suyu soğumadı Marmara'da beklenen lüfer akını gerçekleşmedi
Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, deniz suyunun soğumaması nedeniyle Marmara Denizi'nde beklenen 'denizin prensi' olarak bilinen lüfer akınının gerçekleşmediğini söyledi. Karabiber, 'Türkiye'nin lokomotif balığı hamsidir. En çok denizlerimizde av veren tür de yine hamsidir. Karadeniz'de yok ama Marmara'da müsilaj bastırmazsa hamsi devam edecek' dedi.
Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)-
• 06 Ocak 2025 - 10:16 • Son Güncelleme:
Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)-
• 06 Ocak 2025 - 10:16 • Son Güncelleme: