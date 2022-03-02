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MagazinDeniz Seki photoshopu abarttı! Yeni pozuyla gündemde...
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• 02 Mart 2022 - 10:03 • Son Güncelleme:

Deniz Seki photoshopu abarttı! Yeni pozuyla gündemde...

Deniz Seki fazla kilolarını verip 36 bedene düşmüştü. Seki, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor. Zaman zaman photoshopu ve filtreleri abartan ünlü şarkıcı, yeni paylaştığı fotoğrafıyla yine magazin gündeme oturdu.

• 02 Mart 2022 - 10:03 • Son Güncelleme:
1Deniz Seki photoshopu abarttı Yeni pozuyla gündemde...
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Deniz Seki aynanın önünde çekilen fotoğrafını Instagram hesabından "Yeni hafta, yeni umutlar... Ayın son gününden, son soğuk havalarla vedalaşıp, bahara merhaba dediğimiz yeni bir günden herkese selam olsun" notuyla paylaşan Deniz Seki, yine filtre kullandığı iddialarıyla gündeme geldi.

2ÇOK MU FİLTRELİYİZ

"ÇOK MU FİLTRELİYİZ?"

Takipçileri, kısa sürede 3 bine yakın beğeni alan ünlü şarkıcının paylaşımına, "Çok mu filtreliyiz?" ve "Ergenlik çağın mı?" gibi yorumlar yaptı.

3Deniz Seki photoshopu abarttı Yeni pozuyla gündemde...

Seki, bu yorumlara cevap vermedi.

4NE PHOTOSHOPU

NE PHOTOSHOPU?

51 yaşındaki ünlü şarkıcı, photoshop eleştirilerini soran gazetecilere "Ne photoshop'u arkadaşlar, görüyorsunuz işte karşınızdayım" diyerek isyan etmişti.

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