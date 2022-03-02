• 02 Mart 2022 - 10:03 • Son Güncelleme:
Deniz Seki photoshopu abarttı! Yeni pozuyla gündemde...
Deniz Seki fazla kilolarını verip 36 bedene düşmüştü. Seki, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor. Zaman zaman photoshopu ve filtreleri abartan ünlü şarkıcı, yeni paylaştığı fotoğrafıyla yine magazin gündeme oturdu.
• 02 Mart 2022 - 10:03 • Son Güncelleme:
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Deniz Seki aynanın önünde çekilen fotoğrafını Instagram hesabından "Yeni hafta, yeni umutlar... Ayın son gününden, son soğuk havalarla vedalaşıp, bahara merhaba dediğimiz yeni bir günden herkese selam olsun" notuyla paylaşan Deniz Seki, yine filtre kullandığı iddialarıyla gündeme geldi.