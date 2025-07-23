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Deniz kıyısında görüldü: Hatay'da köpüklerin arasında fark edildi! Acil incelemeye alındı

23.07.2025 - 15:16Güncellenme Tarihi:

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, deniz kıyısındaki bazı bölgelerde köpük benzeri tabaka oluştu.

1Deniz kıyısında görüldü: Hatay'da köpüklerin arasında fark edildi! Acil incelemeye alındı

Sahil şeridinin bazı noktalarında müsilaja benzer köpük tabakası görüldü.

2Deniz kıyısında görüldü: Hatay'da köpüklerin arasında fark edildi! Acil incelemeye alındı

Hatay Valiliğinin talimatı üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede inceleme yaptı.

3Deniz kıyısında görüldü: Hatay'da köpüklerin arasında fark edildi! Acil incelemeye alındı

Ekiplerin sudan aldığı numune, incelenmek üzere Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ne gönderildi.

4Deniz kıyısında görüldü: Hatay'da köpüklerin arasında fark edildi! Acil incelemeye alındı
5Deniz kıyısında görüldü: Hatay'da köpüklerin arasında fark edildi! Acil incelemeye alındı