Deniz kıyısında görüldü: Hatay'da köpüklerin arasında fark edildi! Acil incelemeye alındı
23.07.2025 - 15:16Güncellenme Tarihi:
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, deniz kıyısındaki bazı bölgelerde köpük benzeri tabaka oluştu.
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Sahil şeridinin bazı noktalarında müsilaja benzer köpük tabakası görüldü.
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Hatay Valiliğinin talimatı üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede inceleme yaptı.
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Ekiplerin sudan aldığı numune, incelenmek üzere Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ne gönderildi.
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