Deniz dolgusundaki çökme, uydudan tespit edildi

REKTÖRLÜKTEN AÇIKLAMA

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü de stadın betonarme ve çelik taşıyıcı sistemleri için 'yapı sağlığı izleme sistemi' kurulmasını önerdi. Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu bilimsel çalışma, uluslararası saygın bir dergide yayımlanmış olup diğer bütün bilimsel çalışmalar gibi oldukça değerlidir. Bu çalışma kapsamında; stadın çevresinde ve özellikle batı tarafındaki zeminde yüzey deformasyonlarının ve çatlakların oluştuğu belirtilmiş olup betonarme veya çelik ana taşıyıcı sistem için herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.