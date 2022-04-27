• 27 Nisan 2022 - 13:39 • Son Güncelleme:
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyayı salladı!
Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığında olan Demet Özdemir, Instagram hesabından paylaştığı karelerle adeta gündem oldu. Doğal halini ve hazırlandıktan sonraki halini paylaşan Özdemir'in kareleri ilgi gördü.
• 27 Nisan 2022 - 13:39 • Son Güncelleme:
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Birçok başarılı projede rol almış olan ünlü oyuncu Demet Özdemir, şimdilerde Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığı yapıyor. Ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yerini alıyor.
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DOĞAL HALİ!
Ünlü oyuncunun paylaşımı Twitter'da gündem oldu.