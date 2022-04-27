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MagazinDemet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyayı salladı!
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• 27 Nisan 2022 - 13:39 • Son Güncelleme:

Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığında olan Demet Özdemir, Instagram hesabından paylaştığı karelerle adeta gündem oldu. Doğal halini ve hazırlandıktan sonraki halini paylaşan Özdemir'in kareleri ilgi gördü.

• 27 Nisan 2022 - 13:39 • Son Güncelleme:
1Demet Özdemirin paylaşımı sosyal medyayı salladı
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Birçok başarılı projede rol almış olan ünlü oyuncu Demet Özdemir, şimdilerde Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığı yapıyor. Ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yerini alıyor.

2Demet Özdemirin paylaşımı sosyal medyayı salladı

Adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Özdemir, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

3Demet Özdemirin paylaşımı sosyal medyayı salladı

Özdemir, Instagram hesabının hikaye bölümünden arka arkaya iki paylaşımda bulundu.

4Demet Özdemirin paylaşımı sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu, ilk paylaşımına "Günaydın" notunu düştü. Hemen ardından yeni bir pozunu yayınlayan Özdemir, "Hazırlıktan sonra daha bir günaydın ya" notunu düştü.

5DOĞAL HALİ

DOĞAL HALİ!

Ünlü oyuncunun paylaşımı Twitter'da gündem oldu.

6Demet Özdemirin paylaşımı sosyal medyayı salladı

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    Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyayı salladı!

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