• 16 Şubat 2022 - 10:24 • Son Güncelleme:
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evleniyor! Oğuzhan'dan romantik teklif....
Şarkıcı Oğuzhan Koç,kısa bir ayrılığın ardından barıştığı sevgilisi oyuncu Demet Özdemir’e evlenme teklif etti. Geçtiğimiz aylarda ayrılan fakat kısa sürede barışan çift dünyaevine giriyor. Oğuzhan Koç'un sürprizinin detayları ortaya çıktı.
• 16 Şubat 2022 - 10:24 • Son Güncelleme:
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Oğuzhan Koç, teklif için Sarıyer’deki Six Senses Kocataş Mansions otelinin kral dairesini tuttu. Odanın gecelik fiyatı 82 bin lira. Ama masraf bununla sınırlı kalmadı. Çünkü Boğaz manzaralı o oda, gece için özel süslendi. Gecenin arabası da özeldi. Oğuzhan Koç, sevgilisini evinden Rolls-Royce Phantom otomobille aldı.
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"AZICIK SÜRPRİZ BIRAKSAYDINIZ!"
Milyonluk araçla sevgilisini evinden alan şarkıcı, evlilik teklifi öncesi görüntülendiğini fark edince arabasını kenara çekerek, soruları yanıtladı.
Demet Özdemir, "Bize azıcık bir sürpriz bıraksaydınız." diyerek, söze başlayınca Oğuzhan Koç ise, "Evet, gerçekten..." ifadeleriyle sevgilisini destekledi.
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