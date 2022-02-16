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MagazinDemet Özdemir ile Oğuzhan Koç evleniyor! Oğuzhan'dan romantik teklif....
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• 16 Şubat 2022 - 10:24 • Son Güncelleme:

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evleniyor! Oğuzhan'dan romantik teklif....

Şarkıcı Oğuzhan Koç,kısa bir ayrılığın ardından barıştığı sevgilisi oyuncu Demet Özdemir’e evlenme teklif etti. Geçtiğimiz aylarda ayrılan fakat kısa sürede barışan çift dünyaevine giriyor. Oğuzhan Koç'un sürprizinin detayları ortaya çıktı.

• 16 Şubat 2022 - 10:24 • Son Güncelleme:
1Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evleniyor Oğuzhandan romantik teklif....
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Oğuzhan Koç, teklif için Sarıyer’deki Six Senses Kocataş Mansions otelinin kral dairesini tuttu. Odanın gecelik fiyatı 82 bin lira. Ama masraf bununla sınırlı kalmadı. Çünkü Boğaz manzaralı o oda, gece için özel süslendi. Gecenin arabası da özeldi. Oğuzhan Koç, sevgilisini evinden Rolls-Royce Phantom otomobille aldı.

2AZICIK SÜRPRİZ BIRAKSAYDINIZ

"AZICIK SÜRPRİZ BIRAKSAYDINIZ!"

Milyonluk araçla sevgilisini evinden alan şarkıcı, evlilik teklifi öncesi görüntülendiğini fark edince arabasını kenara çekerek, soruları yanıtladı.

Demet Özdemir, "Bize azıcık bir sürpriz bıraksaydınız." diyerek, söze başlayınca Oğuzhan Koç ise, "Evet, gerçekten..." ifadeleriyle sevgilisini destekledi.

3BİZ ÇOK MUTLUYUZ

"BİZ ÇOK MUTLUYUZ"

"14 Şubat" ile alakalı konuşan Koç, "Herkesin Sevgililer Günü kutlu olsun, biz çok mutluyuz. Allah herkesi mutlu mesut etsin." ifadelerini kullandı.

4SAKİLER ŞARKI SÖYLERKEN

SAKİLER ŞARKI SÖYLERKEN

Hürriyet'ten Onur Ün'ün haberine göre; Çift kral dairesinde Yemek yerken Sakiler grubu odaya girdi. "Dünyadan Uzak" adlı şarkıyı isteyen Oğuzhan Koç, evlilik teklifini de o sırada etti.

5NASIL GEREKİYORSA ÖYLE GİYİNDİK

"NASIL GEREKİYORSA ÖYLE GİYİNDİK"

Oğuzhan Koç, basın mensuplarının, "Damat gibi giyinmişsiniz." sözleri üzerine, "Nasıl gerekiyorsa öyle giyindik." şeklinde konuştu. Koç, sürpriz evlenme teklifiyle alakalı, "Müsaade ederseniz olacak." derken, Özdemir ise bu sırada kahkahayı patlattı.

6Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evleniyor Oğuzhandan romantik teklif....

İkilinin otelin restoranında yemek yiyen 7 arkadaşı da teklifin hemen sonrasında odaya girip Demet Özdemir’e sürpriz yaptı.

74 KARATLIK YÜZÜK

4 KARATLIK YÜZÜK!

Oğuzhan Koç, romantik gecede teklifini 4 karatlık yüzükle gerçekleştirdi ve “Evet” yanıtını aldı. Çift, akşam saatlerinde sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafla mutluluklarını ilan etti.

8Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evleniyor Oğuzhandan romantik teklif....

Oğuzhan Koç sevgilisi Demet Özdemir için kesenin ağzını açtı. Demet Özdemir'e 60 bin dolarlık yani 818 bin TL'lik yüzükle evlilik teklifi etti.

9Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evleniyor Oğuzhandan romantik teklif....

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