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GündemDeltacron kabusu başladı! Dünya diken üstünde, kötü haber geldi, Delta ve Omicron'un ardından....
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Deltacron kabusu başladı! Dünya diken üstünde, kötü haber geldi, Delta ve Omicron'un ardından....

Dünya'nın Omicron ile mücadelesi son sürat sürerken İngiltere'den kötü bir haber geldi. İngiliz Ulusal Sağlık Güvenliği Ajansı Deltacron'un tespit edildiğini duyurdu.

• 13 Şubat 2022 - 11:43 • Son Güncelleme:
• 13 Şubat 2022 - 11:43 • Son Güncelleme:
1Deltacron kabusu başladı Dünya diken üstünde, kötü haber geldi, Delta ve Omicronun ardından....

Dünyanın dört bir yanında yaşanan Omicron paniği sürerken yeni bir mutasyon haberi daha geldi.

2Deltacron kabusu başladı Dünya diken üstünde, kötü haber geldi, Delta ve Omicronun ardından....

Pek çok uzman Omicron ve Delta suşlarının bir kombinasyonu olan yeni bir Kovid-19 varyantının keşfedildiği iddialarını reddetmişti.

3Deltacron kabusu başladı Dünya diken üstünde, kötü haber geldi, Delta ve Omicronun ardından....

Ancak İngiltere'den konu ile ilgili çok konuşulacak bir açıklama geldi. Ulusal Sağlık Güvenliği Ajansı, kamuoyunda mutant virüs olarak da bilinen Deltacron varyantının ülkede tespit edildiğini duyurdu.

4Deltacron kabusu başladı Dünya diken üstünde, kötü haber geldi, Delta ve Omicronun ardından....

Hürriyet'te yer alan habere göre; Deltacron'un hibrit bir virüs olduğunun altı çizildi ve Deltacron'un hem Omicron hem de Delta varyantlarına aynı anda yakalayan bir hastada geliştiğine inanıldığı bilgisine yer verildi.

5Deltacron kabusu başladı Dünya diken üstünde, kötü haber geldi, Delta ve Omicronun ardından....

Söz konusu raporda varyantın ne kadar bulaşıcı ve tehlikeli olduğuna dair henüz net bir bilgi olmadığının aştı çizildi.

6Deltacron kabusu başladı Dünya diken üstünde, kötü haber geldi, Delta ve Omicronun ardından....

Geçtiğimiz aylarda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) bir grup bilim insanı, yeni bir Kovid-19 mutasyonu keşfettiklerini iddia etmişti.

7Deltacron kabusu başladı Dünya diken üstünde, kötü haber geldi, Delta ve Omicronun ardından....

Kıbrıs Üniversitesi’nde biyolojik bilimler profesörü olan Leondios Kostrikis, mutasyonu 'Deltacron' olarak adlandırmıştı.

8Deltacron kabusu başladı Dünya diken üstünde, kötü haber geldi, Delta ve Omicronun ardından....

Ekip Deltacron'u Delta ve Omicron varyantının birleşiminden oluştuğu görüşünü öne sürmüş ve ülkede en az 25 vaka tespit ettiklerini açıklamıştı

9DAHA BULAŞICI AMA DAHA HAFİF

DAHA BULAŞICI AMA DAHA HAFİF

Öte yandan ilk bulgular Omicron'un Delta ve Wuhan versiyonlarına kıyasla daha bulaşıcı ancak daha hafif olduğu yönünde.

10Deltacron kabusu başladı Dünya diken üstünde, kötü haber geldi, Delta ve Omicronun ardından....

Omicron varyantının daha düşük şiddette seyretmesi hem bu varyantın özelliklerine, hem de aşı ve enfeksiyon sayesinde artan bağışıklığa bağlanıyor.

11Deltacron kabusu başladı Dünya diken üstünde, kötü haber geldi, Delta ve Omicronun ardından....

Londra'daki Imperial College'da yapılan analizler, Omicron mutasyonlarının onu Delta varyantına göre daha hafif bir virüs haline getirdiğini gösteriyor.

12Deltacron kabusu başladı Dünya diken üstünde, kötü haber geldi, Delta ve Omicronun ardından....

Koronavirüse karşı hiçbir bağışıklık olmaması halinde, delta varyantına kıyasla Omicron varnatında hastanenin acil servisine başvurma ihtimali yüzde 11 daha az. Ancak aşı ve enfeksiyon seviyesi yükseldiği için bu durum artık daha az kişi için geçerli.

13Deltacron kabusu başladı Dünya diken üstünde, kötü haber geldi, Delta ve Omicronun ardından....

Nüfus içinde gelişen bağışıklık durumu da gözetildiğinde, Omicron enfeksiyonu ile hastaneye yatma riski yüzde 25-30 düzeyinde azalırken, hastanede bir günden fazla kalma riski de yüzde 40 düşüş gösteriyor.

14Deltacron kabusu başladı Dünya diken üstünde, kötü haber geldi, Delta ve Omicronun ardından....

Omicron'un laboratuvar incelemeleri, bu varyantın neden daha hafif olabileceğine dair veriler sunuyor.

15Deltacron kabusu başladı Dünya diken üstünde, kötü haber geldi, Delta ve Omicronun ardından....

Hong Kong Üniversitesi araştırmaları, Omicron'un üst solunum yollarını enfekte etmede etkili iken, daha fazla hasara yol açabileceği akciğer dokusuna inemediğini göstermişti.

16Deltacron kabusu başladı Dünya diken üstünde, kötü haber geldi, Delta ve Omicronun ardından....

Cambridge Üniversitesi araştırmaları da Omicron varyantının akciğer hücrelerini birbirine yapıştırmada diğer varyantlar kadar etkili olmadığını ortaya koymuştu. Ağır hastaların akciğerlerinde genellikle bu sorun ortaya çıkıyordu.

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