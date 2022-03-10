Defne Samyeli sahne kostümüyle yine çok iddialı!

"Yanımdaki arkadaşımdı. Onu da belki aşk diye yazarsınız" sözleriyle isyan eden şarkıcı, "Arkadaşlarım benimle yemek yiyebilirler, beni izlemeye gelebilirler. Yakalanmak falan kardeşimle çıktığım bir yerde, arabada yanımda ailem varken 'sobelendi' demek pek olmuyor. Benim ailem varken yüzleri blurlanıyor ve sanki baş başaymışım gibi servis ediliyor. Sansasyonel olabilir ama güzel değil" demişti.



Muhabirlerin "Konu hakkında size soru soruldu; yanıtlamadınız, 'hayır' deseydiniz bu haberler çıkmazdı" cevabını beğenmeyen Samyeli, "Özel hayatımın mahremiyetine ben saygı duyduğum için paylaşmak istemedim. Lütfen siz de saygı duyun. Konuya dahil ettiğiniz üçüncü şahıslarla ilgili 'evet' ya da 'hayır' diye konuşmamamın tek nedeni de bu. Arkadaşlarımın kendi seçmedikleri ve tercih etmedikleri haberlerin parçaları olmalarına benim de itiraz ediyor olmam. Ben bir yere gidebilirim, yemek yiyebilirim, sosyalleşebilirim, benim sahnemi izlemeye herkes gelebilir. Bu gibi sansasyonel haberler yapıldığı zaman hoş olmuyor. Benim sevdiğim işler değil bunlar" ifadelerini kullanmıştı.