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MagazinDefne Samyeli sahne kostümüyle yine çok iddialı!
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• 10 Mart 2022 - 09:27 • Son Güncelleme:

Defne Samyeli sahne kostümüyle yine çok iddialı!

Şimdilerde şarkıcılık yapan eski haber spikeri Defne Samyeli, sahne almaya devam ediyor. Cesur kıyafetleriyle adından söz ettiren Samyeli, son olarak transparan detaylı siyah elbisesiyle dinleyicileriyle buluştu.

• 10 Mart 2022 - 09:27 • Son Güncelleme:
1Defne Samyeli sahne kostümüyle yine çok iddialı
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Kariyerine spikerlik yaparak başlayan ve sonrasında oyunculuk ile şarkıcılığı aynı anda devam ettiren 49 yaşındaki Defne Samyeli, tarzıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

2Defne Samyeli sahne kostümüyle yine çok iddialı

Sağlıklı beslenmeye ve sporuna özen gösteren iki çocuk annesi Samyeli, tercih ettiği kıyafette kusursuz fiziğini bir kez daha gözler önüne serdi.

3KIYAFETİNE YORUM YAĞDI

KIYAFETİNE YORUM YAĞDI

Defne Samyeli, son sahnesinde derin bacak dekolteli, dantel detaylı siyah bir elbise tercih etti. Samyeli, elbisesiyle verdiği pozları da Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

4Defne Samyeli sahne kostümüyle yine çok iddialı

İddialı tarzıyla zaman zaman gündeme gelen ünlü ismin pozlarını gören takipçileri ise "Çok güzelsin çok", "Şahanesin", "Muhteşemsin" gibi yorumlar yaptı.

5AŞK İDDİALARINA İSYAN ETTİ

AŞK İDDİALARINA İSYAN ETTİ

Defne Samyeli, yaz ayından beri beraber olduğu iddia edilen iş insanı Onur Arıkan ile geçtiğimiz hafta sahne çıkışı görüntülenmişti. Günlerdir magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı, bir erkek arkadaşıyla Bebek'te objektiflere yansımıştı. Günlerdir magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı, bir erkek arkadaşıyla Bebek'te görüntülenmişti. Samyeli, 'aşk iddialarının belgesi' olarak yayınlanan görüntülere tepki göstermişti.

6Defne Samyeli sahne kostümüyle yine çok iddialı

"Yanımdaki arkadaşımdı. Onu da belki aşk diye yazarsınız" sözleriyle isyan eden şarkıcı, "Arkadaşlarım benimle yemek yiyebilirler, beni izlemeye gelebilirler. Yakalanmak falan kardeşimle çıktığım bir yerde, arabada yanımda ailem varken 'sobelendi' demek pek olmuyor. Benim ailem varken yüzleri blurlanıyor ve sanki baş başaymışım gibi servis ediliyor. Sansasyonel olabilir ama güzel değil" demişti.

Muhabirlerin "Konu hakkında size soru soruldu; yanıtlamadınız, 'hayır' deseydiniz bu haberler çıkmazdı" cevabını beğenmeyen Samyeli, "Özel hayatımın mahremiyetine ben saygı duyduğum için paylaşmak istemedim. Lütfen siz de saygı duyun. Konuya dahil ettiğiniz üçüncü şahıslarla ilgili 'evet' ya da 'hayır' diye konuşmamamın tek nedeni de bu. Arkadaşlarımın kendi seçmedikleri ve tercih etmedikleri haberlerin parçaları olmalarına benim de itiraz ediyor olmam. Ben bir yere gidebilirim, yemek yiyebilirim, sosyalleşebilirim, benim sahnemi izlemeye herkes gelebilir. Bu gibi sansasyonel haberler yapıldığı zaman hoş olmuyor. Benim sevdiğim işler değil bunlar" ifadelerini kullanmıştı.

7HARİKASIN

"HARİKASIN"

Defne Samyeli birkaç hafta önce de derin yırtmaç ve göğüs dekolteli siyah bir elbise tercih etmiş. Sahne öncesi verdiği pozları da takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

8SON DERECE YANLIŞ

"SON DERECE YANLIŞ"

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda sahne kıyafetleri polemiğine dahil olan Samyeli, "Ben insanların sahnede, sokakta, günlük hayatlarında ya da herhangi bir yerde ne giydiklerine dair birilerinin ahlak bekçiliği yapmasını son derece yanlış buluyorum. Herkes ne istiyorsa onu giyer, birincisi bu" demişti.

9Defne Samyeli sahne kostümüyle yine çok iddialı

"İkincisi ise ben külotla sahneye çıkıyor diye algılanan bazı isimleri çok başarılı buluyorum ve yakıştığını düşünüyorum" diyen ünlü isim, "Bana hiç garip gelmiyor. Dünyanın her yerinde şov denen bir şey var. Başkalarının üzerinden, başkalarının kılığı, kıyafeti, sahne performansı üzerinden böyle birinin kendini yorum ve yargı mercii olarak insanları görmesini çok garipsiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Defne Samyeli sahne kostümüyle yine çok iddialı!

Defne Samyeli sahne kostümüyle yine çok iddialı!

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