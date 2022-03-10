Defne Samyeli sahne kostümüyle yine çok iddialı!
Şimdilerde şarkıcılık yapan eski haber spikeri Defne Samyeli, sahne almaya devam ediyor. Cesur kıyafetleriyle adından söz ettiren Samyeli, son olarak transparan detaylı siyah elbisesiyle dinleyicileriyle buluştu.
Kariyerine spikerlik yaparak başlayan ve sonrasında oyunculuk ile şarkıcılığı aynı anda devam ettiren 49 yaşındaki Defne Samyeli, tarzıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.
Sağlıklı beslenmeye ve sporuna özen gösteren iki çocuk annesi Samyeli, tercih ettiği kıyafette kusursuz fiziğini bir kez daha gözler önüne serdi.
AŞK İDDİALARINA İSYAN ETTİ
Defne Samyeli, yaz ayından beri beraber olduğu iddia edilen iş insanı Onur Arıkan ile geçtiğimiz hafta sahne çıkışı görüntülenmişti. Günlerdir magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı, bir erkek arkadaşıyla Bebek'te objektiflere yansımıştı. Günlerdir magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı, bir erkek arkadaşıyla Bebek'te görüntülenmişti. Samyeli, 'aşk iddialarının belgesi' olarak yayınlanan görüntülere tepki göstermişti.
"Yanımdaki arkadaşımdı. Onu da belki aşk diye yazarsınız" sözleriyle isyan eden şarkıcı, "Arkadaşlarım benimle yemek yiyebilirler, beni izlemeye gelebilirler. Yakalanmak falan kardeşimle çıktığım bir yerde, arabada yanımda ailem varken 'sobelendi' demek pek olmuyor. Benim ailem varken yüzleri blurlanıyor ve sanki baş başaymışım gibi servis ediliyor. Sansasyonel olabilir ama güzel değil" demişti.
Muhabirlerin "Konu hakkında size soru soruldu; yanıtlamadınız, 'hayır' deseydiniz bu haberler çıkmazdı" cevabını beğenmeyen Samyeli, "Özel hayatımın mahremiyetine ben saygı duyduğum için paylaşmak istemedim. Lütfen siz de saygı duyun. Konuya dahil ettiğiniz üçüncü şahıslarla ilgili 'evet' ya da 'hayır' diye konuşmamamın tek nedeni de bu. Arkadaşlarımın kendi seçmedikleri ve tercih etmedikleri haberlerin parçaları olmalarına benim de itiraz ediyor olmam. Ben bir yere gidebilirim, yemek yiyebilirim, sosyalleşebilirim, benim sahnemi izlemeye herkes gelebilir. Bu gibi sansasyonel haberler yapıldığı zaman hoş olmuyor. Benim sevdiğim işler değil bunlar" ifadelerini kullanmıştı.
"SON DERECE YANLIŞ"
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda sahne kıyafetleri polemiğine dahil olan Samyeli, "Ben insanların sahnede, sokakta, günlük hayatlarında ya da herhangi bir yerde ne giydiklerine dair birilerinin ahlak bekçiliği yapmasını son derece yanlış buluyorum. Herkes ne istiyorsa onu giyer, birincisi bu" demişti.
"İkincisi ise ben külotla sahneye çıkıyor diye algılanan bazı isimleri çok başarılı buluyorum ve yakıştığını düşünüyorum" diyen ünlü isim, "Bana hiç garip gelmiyor. Dünyanın her yerinde şov denen bir şey var. Başkalarının üzerinden, başkalarının kılığı, kıyafeti, sahne performansı üzerinden böyle birinin kendini yorum ve yargı mercii olarak insanları görmesini çok garipsiyorum" ifadelerini kullanmıştı.