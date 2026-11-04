Davraz Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları tamamlandı: 350 bin ziyaretçi hedefleniyor!

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Otel ve sosyal tesisleriyle günübirlik ziyaretlerin yanı sıra konaklamalı tatiller için de tercih edilen merkezin idari koordinatörü Ozan Yılmaz, AA muhabirine, mekanik sistemlerin bakım ve onarımının tamamlandığını, pistlerdeki düzenleme ve güvenlik minderi çalışmalarının ise devam ettiğini belirtti.



Yılmaz, bu yıl önemli yatırımlar arasında yer alan çığ önleme çalışmalarına da ağırlık verdiklerini vurgulayarak, "Özellikle çığ önleme çalışmalarımız sayesinde zirve tesisimiz olan Bubble tesisi sezon boyunca açık kalabilecek. Böylece kayakçılarımız çığ riski olmadan güvenli şekilde kayak yapabilecek." dedi.