Darbenin akışını değiştiren kahraman: Ömer Halisdemir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Fırat’ın telefonundan CNN Türk yayınına bağlanarak halka darbeye karşı koyma çağrısı yaptı.TRT’yi ele geçirip darbe bildirisi okutan hainlerin hedefi bu kez, Erdoğan’ın çağrısının ardından Hürriyet gazetesi ve CNN Türk’ün olduğu Bağcılar’daki binaydı. CNN Türk, Kanal D ve Hürriyet binalarının işgal edilerek yayının kesilmesine karar verildi. Erlere bir binaya gidileceği, 2-3 kişi alınarak çıkılacağı söylendi, üstlerine gelen olursa ayağına, daha da yaklaşan olursa üstüne doğru ateş etmeleri emredildi. İlk olarak Hürriyet binasına girerek işgal etmek istediler. Çalışanları silahla tehdit ettiler ancak başaramadılar. Daha sonra Kanal D Haber Merkezi ve CNN Türk stüdyosunun bulunduğu üçüncü kata çıkıp “Yayını kesin” diye bağırdılar. Aynı anlarda CNN Türk ekranlarında darbe karşıtı yayın devam ediyordu. Bu sırada halk darbecilere karşı basını korumak için binanın önünde toplanıyordu. Darbecilerin ateşiyle 28 yaşındaki Vedat Barceğci şehit oldu. Darbeciler, polis ve vatandaşlar tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi.