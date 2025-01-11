Dar gelirlilerin gözü sosyal konutta! İlk kez ev alacaklara müjde var! İşte şartlar
Dar gelirli vatandaşın gözü kulağı sosyal konutta. Bu yılın ikinci yarısında açıklanması beklenen sosyal konut seferberliği, ilk defa ev sahibi olacak kesimi kapsayacak. Uygun fiyat ve 20 yıl vadeyle ödeme imkânı sunulacak projelerde evlenecek gençlere ve depremzedelere öncelik verilmesi planlanıyor. Sosyal konutun yanında yine ev sahibi olmayanlara özel, düşük faizli kampanya da beklentiler arasında.
• 11 Ocak 2025 - 08:27 • Son Güncelleme:
• 11 Ocak 2025 - 08:27 • Son Güncelleme: