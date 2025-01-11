Dar gelirlilerin gözü sosyal konutta! İlk kez ev alacaklara müjde var! İşte şartlar

İLK DEFA KONUT ALACAKLAR İÇİN

Bakan Şimşek ise, konut fiyatları ve kira artışında önemli bir etken olan arz sorununa dikkat çekti. Arzı artırmaya yönelik adımlar atılacağını belirten Şimşek, şu ifadeleri kullandı: “Dar gelirli vatandaşlarımızın, ilk defa konut alacakların konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği. Çünkü hayat pahalılığının en önemli bileşeni kira. Bu sene de deprem önemli bir harcama kalemi. Depremin etkisi azaldıkça kaynağın en büyük kısmını konut arzına kanalize edeceğiz. İnşallah finansal koşullar da çok daha elverişli hale gelecek. Bir taraftan bütçe üzerinden destek, bir taraftan finansal koşullarla konut arzını arttıracak tüm önemleri alacağız.” Şimşek’in açıklaması konut kredilerindeki kısıtlamaların gevşetilebileceği, ilk evini alacaklara özel düşük faizli kredi imkânı sunulacağı şeklinde yorumlandı.