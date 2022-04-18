Damla Sönmez'in takıntısını duyan şaşırıyor!

"BU RÜYA İLE TER İÇİNDE UYANIYORUM"

34 yaşındaki oyuncu, “Var. Hatta dün gece de gördüm. Oyuncu arkadaşlarımla konuştuğumda onlar da benzer rüyaları gördüğünü söylüyorlar. Bir tiyatro oyununun sahneye çıkmadan hemen öncesinde başlıyor rüya. Mekan sürekli değişiyor; bir hangar, park veya daha önce oynadığım bir yer olabiliyor. Tam seyircilerin içeri alınıp sahne ışığı yanmadan önce karanlıkta beklediği bir an vardır ya hani işte o andayız, perdenin arkasındayım, seyirciyi biraz görebiliyorum, adım atmak üzereyim ve uzun bir tirad ile başlayacağım oyuna. Tam cümlelerimi söyleyecekken ‘tek bir kelime hatırlamıyorum’ diye kalıyorum böyle. Arkamı dönsem text orada olsa, şöyle bir gözümle baksam hemen hatırlayacağım ama rüyamda çok uzakta veya ulaşamayacağım bir yerde oluyor genelde ve ben bu rüya ile terler içerisinde uyanıyorum. Senede de 3-4 kere gördüğüm bir rüyadır bu" ifadelerini kullandı.