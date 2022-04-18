Damla Sönmez'in takıntısını duyan şaşırıyor!
Aziz dizisinde Dilruba karakterine hayat veren Damla Sönmez, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Samimi açıklamalarıyla gündemde olan oyuncu, sürekli gördüğü rüyadan ve takıntılarından bahsetti.
Daha önce 'Güllerin Savaşı', 'Çukur', 'Masum Değiliz', 'Bir Aşk Hikayesi' gibi dizilerde rol alan Damla Sönmez, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan Damla Sönmez, programın “Gözlerimin İçine Bak” bölümünde İbrahim Selim’in “Sürekli gördüğün bir rüya var mı?” sorusuna yanıt verdi.
"BU RÜYA İLE TER İÇİNDE UYANIYORUM"
34 yaşındaki oyuncu, “Var. Hatta dün gece de gördüm. Oyuncu arkadaşlarımla konuştuğumda onlar da benzer rüyaları gördüğünü söylüyorlar. Bir tiyatro oyununun sahneye çıkmadan hemen öncesinde başlıyor rüya. Mekan sürekli değişiyor; bir hangar, park veya daha önce oynadığım bir yer olabiliyor. Tam seyircilerin içeri alınıp sahne ışığı yanmadan önce karanlıkta beklediği bir an vardır ya hani işte o andayız, perdenin arkasındayım, seyirciyi biraz görebiliyorum, adım atmak üzereyim ve uzun bir tirad ile başlayacağım oyuna. Tam cümlelerimi söyleyecekken ‘tek bir kelime hatırlamıyorum’ diye kalıyorum böyle. Arkamı dönsem text orada olsa, şöyle bir gözümle baksam hemen hatırlayacağım ama rüyamda çok uzakta veya ulaşamayacağım bir yerde oluyor genelde ve ben bu rüya ile terler içerisinde uyanıyorum. Senede de 3-4 kere gördüğüm bir rüyadır bu" ifadelerini kullandı.
ÜNLÜ OYUNCUNUN OJE TAKINTISI
Sönmez, “Günlük hayatını zorlaştıracak bir takıntın var mı?” sorusuna da cevap verdi. Ünlü isim, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:“Zaman zaman oluyor. Günlük hayatımı zorlaştıracak kadar değilse de sette giyinirken önce sağ kol veya ayakkabı giyerken önce sağ ayakkabıyı giymek gibi şeyler diyebilirim. Bunlardan ziyade el ve ayak parmaklarına iki farklı oje sürmekten nefret ederim. Mesela birinde ayağında oje var ama elinde yok veya ikisinde de var ama ikisi de birbirinden farklıysa hiç hoşlanmıyorum.”
OYUNCULUK EĞİTİMİNİ ANLATTI
Şöyle esasen tüm bu süreç tiyatro sebebiyle gelişti diyebilirim" diye söze başlayan oyuncu, "Çok küçük yaşta Küçük Kara Balık ve Şeker Portakalı gibi tiyatro oyunları izlerdik ailece ve ben tiyatro tiyatro diye tutturunca ailem yaşım tuttuğu anda beni uygun olan tüm kurslara yazdırmaya başladılar. Derken işte iki sene keman öğrendim ardından piyanoya geçtim, müzikal bölümünü de kazandım ama zaten halihazırda tiyatro okuyordum. Sorbonne Üniversitesi’nde Dramaturji Bölümü’nü okurken oyunculuğa devam etmek için İstanbul’da Yeditepe Üniversitesi’ne geri döndüm. Zaten burslu kazanmıştım ve giderken dondurmuştum okulumu. Dönerken de yeniden yüksek lisans için yurt dışına gidebilirim dedim çünkü artık oynamak istiyordum. Zaten yeniden eğitim için New York Film Academy’e de gittim orada da eğitim aldım ve birçok ülkeye de yine eğitim amaçlı gittim" diye konuştu.