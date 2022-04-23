Damla Sönmez'den 'Hayatınızda biri var mı?' sorusuna yanıt!
Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Murat Boz'la adı aşk dedikodusuna karışan Damla Sönmez, Üsküdar'da objektiflere yansıdı. 34 yaşındaki oyuncuya, “Hayatınızda biri var mı?" ve “Aşkta kriterleriniz var mı?" soruları yöneltildi.
Oyunculuk kariyerine 16 yaşında başlayan, piyano ve keman eğitimleri de alan Damla Sönmez, St. Joseph Fransız Lisesi’ni bitirdikten sonra Paris Sorbonne Üniversitesi’nde başladığı tiyatro eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde tamamladı.
"TİYATRO SAHNESİ BAMBAŞKA BİR ŞEY"
'Aziz' disizinde 'Dilruba' karakterini canlandıran Sönmez, “Çok güzel bir oyun izledim, herkese tavsiye ediyorum. Set devam ediyor. Tiyatro yapmayı çok özledim. Yeni sezonda belki bir şeyler olabilir tiyatroyla ilgili. Son zamanlarda tiyatroya müthiş bir ilgi var. Bu beni çok mutlu ediyor. Tiyatro sahnesini yaşamak bambaşka bir şey, umarım böyle devam eder" dedi.
"HAYATIMDA KİMSE YOK"
“Hayatınızda biri var mı?" sorusu da yöneltilen Damla Sönmez “Bir şey yok olsa zaten sizden kaçamayacağız gibime geliyor" ifadelerini kullandı. “Aşkta kriterleriniz var mı?" sorusuna ise “Arkadaşlar ben artık gideyim. Bu sorulara benden cevap alamazsınız. Ayağınıza sağlık" demekle yetindi.
DOKUZ YILLIK SEVGİLİSİNDEN AYRILDI
'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programında sahne alan Damla Sönmez (34), sahnede Murat Boz'la (41) düet yapmıştı. Bunun ardından ikili hakkında aşk iddiası ortaya atılmıştı. Etiler’de bulunan yapım şirketinden çıkarken objektiflere yansıyan ünlü şarkıcı, konuyla ilgili sessiz kalmıştı.
Sönmez, kendisi gibi oyuncu olan Ushan Çakır ile dokuz yıllık ilişkisini 2021'de bitirmişti. Sönmez, ayrılığı. "Kısmet. Haberler doğru, bitti" sözleriyle doğrulamıştı.