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MagazinDamla Sönmez'den 'Hayatınızda biri var mı?' sorusuna yanıt!
HaberlerMagazin Haberleri Damla Sönmez'den 'Hayatınızda biri var mı?' sorusuna yanıt!
• 23 Nisan 2022 - 10:59 • Son Güncelleme:

Damla Sönmez'den 'Hayatınızda biri var mı?' sorusuna yanıt!

Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Murat Boz'la adı aşk dedikodusuna karışan Damla Sönmez, Üsküdar'da objektiflere yansıdı. 34 yaşındaki oyuncuya, “Hayatınızda biri var mı?" ve “Aşkta kriterleriniz var mı?" soruları yöneltildi.

• 23 Nisan 2022 - 10:59 • Son Güncelleme:
1Damla Sönmezden Hayatınızda biri var mı sorusuna yanıt
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Oyunculuk kariyerine 16 yaşında başlayan, piyano ve keman eğitimleri de alan Damla Sönmez, St. Joseph Fransız Lisesi’ni bitirdikten sonra Paris Sorbonne Üniversitesi’nde başladığı tiyatro eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde tamamladı.

2Damla Sönmezden Hayatınızda biri var mı sorusuna yanıt

'Gece Gündüz', 'Bir Aşk Hikâyesi', 'Güllerin Savaşı' ve 'Çukur' gibi çok izlenen dizilerde rol alan güzel oyuncu, önceki gece Üsküdar’da yakın arkadaşının ‘Feramuz Pis’ adlı tiyatro oyununu izlemeye gitti. Sönmez, çıkışta muhabirlerin röportaj isteğini kırmadı.

3TİYATRO SAHNESİ BAMBAŞKA BİR ŞEY

"TİYATRO SAHNESİ BAMBAŞKA BİR ŞEY"

'Aziz' disizinde 'Dilruba' karakterini canlandıran Sönmez, “Çok güzel bir oyun izledim, herkese tavsiye ediyorum. Set devam ediyor. Tiyatro yapmayı çok özledim. Yeni sezonda belki bir şeyler olabilir tiyatroyla ilgili. Son zamanlarda tiyatroya müthiş bir ilgi var. Bu beni çok mutlu ediyor. Tiyatro sahnesini yaşamak bambaşka bir şey, umarım böyle devam eder" dedi.

4PLANLARIM ANLIK DEĞİŞİYOR

"PLANLARIM ANLIK DEĞİŞİYOR"

"Tatil için planınız var mı?" sorusuna ünlü oyuncu, “Bakalım, ben daha çok sakin yerleri seviyorum. Planlarım anlık gelişiyor ama şimdilik bir tatil planım yok" yanıtını verdi.

5Damla Sönmezden Hayatınızda biri var mı sorusuna yanıt

“Yalanı affetmem diye bir açıklamanız olmuştu. Şimdiye kadar affetmediğiniz bir yalan oldu mu?" sorusu üzerine ise Sönmez, gülerek, “Ben kaçayım artık arkadaşlar" şeklinde konuştu.

6HAYATIMDA KİMSE YOK

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

“Hayatınızda biri var mı?" sorusu da yöneltilen Damla Sönmez “Bir şey yok olsa zaten sizden kaçamayacağız gibime geliyor" ifadelerini kullandı. “Aşkta kriterleriniz var mı?" sorusuna ise “Arkadaşlar ben artık gideyim. Bu sorulara benden cevap alamazsınız. Ayağınıza sağlık" demekle yetindi.

7DOKUZ YILLIK SEVGİLİSİNDEN AYRILDI

DOKUZ YILLIK SEVGİLİSİNDEN AYRILDI

'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programında sahne alan Damla Sönmez (34), sahnede Murat Boz'la (41) düet yapmıştı. Bunun ardından ikili hakkında aşk iddiası ortaya atılmıştı. Etiler’de bulunan yapım şirketinden çıkarken objektiflere yansıyan ünlü şarkıcı, konuyla ilgili sessiz kalmıştı.

8Damla Sönmezden Hayatınızda biri var mı sorusuna yanıt

Sönmez, kendisi gibi oyuncu olan Ushan Çakır ile dokuz yıllık ilişkisini 2021'de bitirmişti. Sönmez, ayrılığı. "Kısmet. Haberler doğru, bitti" sözleriyle doğrulamıştı.

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Damla Sönmez'den 'Hayatınızda biri var mı?' sorusuna yanıt!

Damla Sönmez'den 'Hayatınızda biri var mı?' sorusuna yanıt!