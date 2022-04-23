Damla Sönmez'den 'Hayatınızda biri var mı?' sorusuna yanıt!

"TİYATRO SAHNESİ BAMBAŞKA BİR ŞEY"

'Aziz' disizinde 'Dilruba' karakterini canlandıran Sönmez, “Çok güzel bir oyun izledim, herkese tavsiye ediyorum. Set devam ediyor. Tiyatro yapmayı çok özledim. Yeni sezonda belki bir şeyler olabilir tiyatroyla ilgili. Son zamanlarda tiyatroya müthiş bir ilgi var. Bu beni çok mutlu ediyor. Tiyatro sahnesini yaşamak bambaşka bir şey, umarım böyle devam eder" dedi.