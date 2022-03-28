Damla Ersubaşı'dan şaşırtan itiraf: Takıntılı aşıktan şiddet gördüm
Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Tuğçe karakteriyle hafızalara yer edinen ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, Barış Muslu'nun sunduğu Beyin Dedektifi programında hayatının kırılma anlarını itiraf etti.
Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan, eşiyle yaşadığı sıkıntılı evlilikle sık sık gündeme gelen Damla Ersubaşı, Barış Muslu'nun sunduğu Beyin Dedektifi programında hayatının kırılma anlarını itiraf etti.
Boşanma gerekçesi olarak şiddet gördüğünü ve aldatıldığını gösteren Ersubaşı, hızlı bir şekilde boşanmıştı. Çocuklarını tatile götüren ikili barıştıklarını reddettikten kısa bir süre sonra tekrar bir araya geldi. Bu tatil sonrası Damla Ersubaşı ,eski eşi Mustafa Can Keser'i affettiğini açıklamıştı.
Keser ile birlikteliklerine yeni bir şans verdiğini duyuran oyuncu, "Kızlarımın babası, hayatımda en çok kıymet verdiğim insanların başında gelen minik kuşum... Birlikte tekrar bir yola çıktık ve bu süreçte ikimiz de birbirimize saygı duymayı ve önem vermeyi öğrendik. Hiçbir hata ve yanlış tek taraflı değildir, payları değişir" demişti.
Evlenecekleri beklenen çiftten ayrılık haberi geldi. Damla eski eşinin fotoğraflarını Instagram sayfasından kaldırıldı. İki çocuk annesi eski oyuncu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. "Eşini ne diye kaydettin?" sorusuna da fotoğraf ile yanıt veren Damla Ersubaşı, "Can Parçam" yazılı kareyi "Çok seviyorum keratayı" diyerek yanıtladı.