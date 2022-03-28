Damla Ersubaşı'dan şaşırtan itiraf: Takıntılı aşıktan şiddet gördüm

Keser ile birlikteliklerine yeni bir şans verdiğini duyuran oyuncu, "Kızlarımın babası, hayatımda en çok kıymet verdiğim insanların başında gelen minik kuşum... Birlikte tekrar bir yola çıktık ve bu süreçte ikimiz de birbirimize saygı duymayı ve önem vermeyi öğrendik. Hiçbir hata ve yanlış tek taraflı değildir, payları değişir" demişti.