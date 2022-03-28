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MagazinDamla Ersubaşı'dan şaşırtan itiraf: Takıntılı aşıktan şiddet gördüm
HaberlerMagazin Haberleri Damla Ersubaşı'dan şaşırtan itiraf: Takıntılı aşıktan şiddet gördüm
• 28 Mart 2022 - 13:09 • Son Güncelleme:

Damla Ersubaşı'dan şaşırtan itiraf: Takıntılı aşıktan şiddet gördüm

Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Tuğçe karakteriyle hafızalara yer edinen ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, Barış Muslu'nun sunduğu Beyin Dedektifi programında hayatının kırılma anlarını itiraf etti.

• 28 Mart 2022 - 13:09 • Son Güncelleme:
1Damla Ersubaşıdan şaşırtan itiraf: Takıntılı aşıktan şiddet gördüm
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Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan, eşiyle yaşadığı sıkıntılı evlilikle sık sık gündeme gelen Damla Ersubaşı, Barış Muslu'nun sunduğu Beyin Dedektifi programında hayatının kırılma anlarını itiraf etti.

2Damla Ersubaşıdan şaşırtan itiraf: Takıntılı aşıktan şiddet gördüm

Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı tv100 ekranlarında her pazar yayınlanan Beyin Dedektifi programına katıldı.

3Damla Ersubaşıdan şaşırtan itiraf: Takıntılı aşıktan şiddet gördüm

Barış Muslu'nun sunduğu programda Ersubaşı, hayatında kendisini en çok etkileyen travmalarını anlattı.

4Damla Ersubaşıdan şaşırtan itiraf: Takıntılı aşıktan şiddet gördüm

Ersubaşı, 17 Ağustos 1999 depreminde yaşadığı korkunun panik atağını nasıl tetiklediğini dile getirdi.

5Damla Ersubaşıdan şaşırtan itiraf: Takıntılı aşıktan şiddet gördüm

İlk kez lisede şiddete uğradığını açıklayan Ersubaşı şöyle konuştu...

6Damla Ersubaşıdan şaşırtan itiraf: Takıntılı aşıktan şiddet gördüm

"Lisede benden hoşlanan kişiyi reddettim. Bunu hazmedemeyince bana şiddet uyguladı"

7Damla Ersubaşıdan şaşırtan itiraf: Takıntılı aşıktan şiddet gördüm

Ersubaşı, "Şuan baktığımda keşke 23 yaşında evlenmeseydim" sözleriyle en büyük pişmanlığını ifade etti.

8Damla Ersubaşıdan şaşırtan itiraf: Takıntılı aşıktan şiddet gördüm

Ersubaşı, hayatınızın en kötü anı sorusuna ise, "Eski eşimle kavga ve gürültü anları. Anlaşamadığımız zamanlar. Çünkü sinirli biriydi" sözleriyle yanıt verdi.

9Damla Ersubaşıdan şaşırtan itiraf: Takıntılı aşıktan şiddet gördüm

Ünlü isim ayrıca, "Botoks yaptırmıştım. Gözlerimin morlukları basına farklı yansıtıldı. Gerçeklik payı yok" dedi.

10Damla Ersubaşıdan şaşırtan itiraf: Takıntılı aşıktan şiddet gördüm

Öte yandan 'Sihirli Annem' dizisinin Tuğçe’si olarak hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, Mustafa Can Keser’le ikinci çocuğuna hamileyken boşanma kararı almıştı.

11Damla Ersubaşıdan şaşırtan itiraf: Takıntılı aşıktan şiddet gördüm

Boşanma gerekçesi olarak şiddet gördüğünü ve aldatıldığını gösteren Ersubaşı, hızlı bir şekilde boşanmıştı. Çocuklarını tatile götüren ikili barıştıklarını reddettikten kısa bir süre sonra tekrar bir araya geldi. Bu tatil sonrası Damla Ersubaşı ,eski eşi Mustafa Can Keser'i affettiğini açıklamıştı.

12Damla Ersubaşıdan şaşırtan itiraf: Takıntılı aşıktan şiddet gördüm

Keser ile birlikteliklerine yeni bir şans verdiğini duyuran oyuncu, "Kızlarımın babası, hayatımda en çok kıymet verdiğim insanların başında gelen minik kuşum... Birlikte tekrar bir yola çıktık ve bu süreçte ikimiz de birbirimize saygı duymayı ve önem vermeyi öğrendik. Hiçbir hata ve yanlış tek taraflı değildir, payları değişir" demişti.

13Damla Ersubaşıdan şaşırtan itiraf: Takıntılı aşıktan şiddet gördüm

Evlenecekleri beklenen çiftten ayrılık haberi geldi. Damla eski eşinin fotoğraflarını Instagram sayfasından kaldırıldı. İki çocuk annesi eski oyuncu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. "Eşini ne diye kaydettin?" sorusuna da fotoğraf ile yanıt veren Damla Ersubaşı, "Can Parçam" yazılı kareyi "Çok seviyorum keratayı" diyerek yanıtladı.

14Damla Ersubaşıdan şaşırtan itiraf: Takıntılı aşıktan şiddet gördüm

28 yaşındaki Ersubaşı, "Tekrar nikah kıymayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Şu an öyle bir düşüncemiz yok, muhtemelen olmaz da" yanıtıyla ise şaşırtmıştı.

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