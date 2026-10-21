Damak çatlatan tescilli lezzet: cennet çamuru için yollara düşüyorlar!

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İstanbul'dan Cennet Çamuru için Kilis'e geliyor



Cennet Çamuru'nu tatmak için İstanbul'dan Kilis'e gelen bir müşteri de lezzeti her ziyaretinde denediğini ifade ederek, "Bu lezzeti tadabilmek için İstanbul'dan geldim. Her 6 ayda bir geldiğimde mutlaka tadına bakıyorum. Bu lezzeti hiçbir yerde yakalama şansımız yok. Fıstığın, şerbetin ve kaymağın bir arada buluştuğu çok harika bir lezzet. Tescilli bir ürün olduğundan dolayı da rahatlıkla yiyoruz" diye konuştu.