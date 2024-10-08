'Daltonlar' çetesine Bursa'da darbe! Elebaşları İtalya ve Gürcistan'da onlar Türkiye'de

O anlar kahvehanenin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Yaralanan iş adamı tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Bir süredir tanımadığı şahıslar tarafından telefonla tehdit edildiğini ve kendisinden yüklü miktarda para istendiğini anlatan iş adamının ifadesi üzerine harekete geçen Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri 300'den fazla güvenlik kamera kaydını izleyip motosikletli 2 şüpheliyi takibe aldı.