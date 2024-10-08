'Daltonlar' çetesine Bursa'da darbe! Elebaşları İtalya ve Gürcistan'da onlar Türkiye'de
İtalya ve Gürcistan'daki liderlerinin talimatları doğrultusunda Türkiye'deki zengin iş adamlarını ölümle tehdit edip mal varlıklarını ellerinden alan 'Daltonlar' çetesi, Bursa'dan İstanbul'a uzanan operasyonla çökertildi. KOM ve Özel Harekat polislerinin yaptığı eş zamanlı operasyon nefes keserken Azeri iş adamının vurulma anı da güvenlik kamerasına yansıdı.
İHA
• 08 Ekim 2024 - 11:16 • Son Güncelleme:
İHA
• 08 Ekim 2024 - 11:16 • Son Güncelleme: