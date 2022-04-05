Daha yeni hoca belli olmadan 6 transfer! F.Bahçe'yi açık ara şampiyon yapacak

Gelecek sezon Novak ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe yönetimi, sol bek transferi için Real Madrid'le sözleşmesi bitecek olan Marcelo'yu gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, savunmanının solunu Brezilyalı yıldız ile güçlendirmeyi hedefliyor.