Daha yeni hoca belli olmadan 6 transfer! F.Bahçe'yi açık ara şampiyon yapacak
Bielsa, Löw, Esprito Santo, Niko Kovac gibi teknik adamları gündemine almasına rağmen bir yandan da İsmail Kartal'la yola devam etme seçeneğini aklından geçiren Ali Koç'un 6 flaş transfere imza atacağı ortaya çıktı. İşte sezon sonunda 'çubukluyu' giymesi beklenen o yıldızlar...
Gelecek sezon için kadro yapılanmasına başlayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor..
Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için görüşmelerini sürdürürken; bir yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor..
Gelecek sezon Novak ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe yönetimi, sol bek transferi için Real Madrid'le sözleşmesi bitecek olan Marcelo'yu gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, savunmanının solunu Brezilyalı yıldız ile güçlendirmeyi hedefliyor.
Sağ kanadını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Boca ile sözleşmesi bitecek olan Arjantinli futbolcu Cristian Pavon ile yakından ilgileniyor..
Fenerbahçe, Suarez'in yanı sıra Torino ile sözleşmesi bitecek olan İtalyan golcü Belotti'nin de durumunu yakından takip ediyor. Tecrübeli golcünün sezon sonunda İtalya'dan ayrılmak istediği ifade edildi. ( A Spor )