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FenerbahçeDaha yeni hoca belli olmadan 6 transfer! F.Bahçe'yi açık ara şampiyon yapacak
HaberlerFenerbahçe Haberleri Daha yeni hoca belli olmadan 6 transfer! F.Bahçe'yi açık ara şampiyon yapacak
• 05 Nisan 2022 - 11:53 • Son Güncelleme:

Daha yeni hoca belli olmadan 6 transfer! F.Bahçe'yi açık ara şampiyon yapacak

Bielsa, Löw, Esprito Santo, Niko Kovac gibi teknik adamları gündemine almasına rağmen bir yandan da İsmail Kartal'la yola devam etme seçeneğini aklından geçiren Ali Koç'un 6 flaş transfere imza atacağı ortaya çıktı. İşte sezon sonunda 'çubukluyu' giymesi beklenen o yıldızlar...

• 05 Nisan 2022 - 11:53 • Son Güncelleme:
1Daha yeni hoca belli olmadan 6 transfer F.Bahçeyi açık ara şampiyon yapacak
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Gelecek sezon için kadro yapılanmasına başlayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor..

2Daha yeni hoca belli olmadan 6 transfer F.Bahçeyi açık ara şampiyon yapacak

Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için görüşmelerini sürdürürken; bir yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor..

3Daha yeni hoca belli olmadan 6 transfer F.Bahçeyi açık ara şampiyon yapacak

Gelecek sezon gözünü mutlak şampiyonluğa çeviren Kanarya'da dünya yıldızları gündemde..

4Daha yeni hoca belli olmadan 6 transfer F.Bahçeyi açık ara şampiyon yapacak

Başkan Koç, kupasız geçirilen sezonların ardından gelecek sezon mutlak şampiyonluğu hedefliyor..

5Daha yeni hoca belli olmadan 6 transfer F.Bahçeyi açık ara şampiyon yapacak

Bu bağlamda çalışmalarını yapan sarı-lacivertliler, önemli futbolcuları kadrosuna katmayı planlıyor..

6Daha yeni hoca belli olmadan 6 transfer F.Bahçeyi açık ara şampiyon yapacak

İşte Fenerbahçe'nin yıldızlarla dolu transfer listesi:.

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Gelecek sezon Novak ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe yönetimi, sol bek transferi için Real Madrid'le sözleşmesi bitecek olan Marcelo'yu gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, savunmanının solunu Brezilyalı yıldız ile güçlendirmeyi hedefliyor.

8Daha yeni hoca belli olmadan 6 transfer F.Bahçeyi açık ara şampiyon yapacak

Gelecek sezon sahada 4 yerli oynatma kuralı nedeniyle Fenerbahçe, savunmaya yerli oyuncu takviyesi düşünüyor. Sarı-lacivertliler, Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan'la ilgileniyor..

9Daha yeni hoca belli olmadan 6 transfer F.Bahçeyi açık ara şampiyon yapacak

Sağ beke takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli takım, Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür'ü sezon sonunda renklerine bağlamak istiyor. 23 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması gündemde..

10Daha yeni hoca belli olmadan 6 transfer F.Bahçeyi açık ara şampiyon yapacak

Sağ kanadını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Boca ile sözleşmesi bitecek olan Arjantinli futbolcu Cristian Pavon ile yakından ilgileniyor..

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Yıldız bir golcü alarak forvet hakkındaki sorunu bitirmek isteyen Fenerbahçe, Atletico Madrid ile sözleşmesi bitecek olan Uruguaylı yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon İspanyol ekibinde 38 maçta 13 gol 3 asistlik performans ortaya koydu.

12Daha yeni hoca belli olmadan 6 transfer F.Bahçeyi açık ara şampiyon yapacak

Fenerbahçe, Suarez'in yanı sıra Torino ile sözleşmesi bitecek olan İtalyan golcü Belotti'nin de durumunu yakından takip ediyor. Tecrübeli golcünün sezon sonunda İtalya'dan ayrılmak istediği ifade edildi. ( A Spor )

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