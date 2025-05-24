Daha önce böylesi görülmedi: Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı: Düğün konvoyunun önünü İHA ile kestiler, ortaya eğlenceli görüntüler çıktı!

Ben ve bir makine mühendisi arkadaşımız daha var ama ekibimizin geri kalan kısmı öğrencilerden oluşuyor. Bizim kendi imkanlarımız ile karşıladığımız bir oluşum oluyor. Destekte istiyoruz insanlardan, buna karşılık verenler de oluyor ama yetersiz oluyor. Arkamda gördüğünüz uçağın maliyeti 200 bin TL, burada maliyeti karşılayacak bir kişi yok açıkçası. Elimizden geleni yapıyoruz ama daha büyük işler yaparak sesimizi daha da fazla duyurmak istiyoruz. Aslında o düğün konvoyunun da önünü bu amaçla kestik. Biraz da haber olsun bizi insanlar bilsin istedik. Çok daha büyük hedeflerimiz var ve daha da güzel işler yapmak istiyoruz" diye konuştu.