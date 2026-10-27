Dağlardan toplayıp odun ateşinde işliyorlar! 6 ürünle başlayıp 65 çeşide ulaştılar: 150 haneye ek gelir kapısı oldu

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Bulut, ürettikleri ürünleri farklı illerdeki satış noktalarına gönderdiklerini dile getirerek, "Ürünlerimizi Yozgat ve Kocaeli belediyelerinin satış noktalarına, Ankara ve Antalya'da yöresel ürün satan işletmelere gönderiyoruz. Hedefimiz üretimimizi artırarak daha fazla kadına istihdam sağlamak." ifadelerini kullandı.Üretimi artırarak yerel kalkınmaya daha fazla katkı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Bulut, yöre halkının daha fazla ürün satın almalarının vatandaşları tarım ve bahçeciliğe teşvik edeceğini sözlerine ekledi.



Kooperatifte çalışan 70 yaşındaki Fatma Beyaz da kooperatif açıldığı günden beri burada çalıştığını söyledi.Ekmek, mantı, erişte, madımak ve kuşburnu marmelatı yaptıklarını kaydeden Beyaz, "Burada kazandığım parayla hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de çocuklarıma ve torunlarıma harçlık verebiliyorum. Allah razı olsun. Buraya seve seve geliyoruz. Arkadaşlarımızla sohbet ediyor, stres atıyoruz." diye konuştu.Fatma Varol ise Çayıralan'da kadınlara yönelik iş imkanlarının kısıtlı olduğunu belirterek, "Gülten Hanım sayesinde burada severek ve isteyerek çalışıyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz, çok memnunuz." dedi.