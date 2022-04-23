• 23 Nisan 2022 - 14:43 • Son Güncelleme:
Cüneyt Çakır skandalı! Atadılar ama ortada yardımcıları yok!
13 hakeme yapılan operasyonda Fırat Aydınus'la birlikte başı çeken Cüneyt Çakır'ın yeni MHK ile sahalara geri dönmesi bir hayli dikkat çekmişti. Antalyaspor - Kayserispor maçına atanan Çakır hakkında ortaya atılan iddia ortalığı karıştırmaya yetti.
• 23 Nisan 2022 - 14:43 • Son Güncelleme:
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Merkez Hakem Kurulu ilk görevlendirmesini yaparken sıkıntı yaşadı. Antalyaspor-Kayserispor maçına atanan Cüneyt Çakır yaşanan bir olay sonrası zor ikna edildi ve MHK’nin onay sisteminin butonuna 21.57'de bastı!
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Çiçeği burnunda Merkez Hakem Kurulu önceki gün sıkıntılı bir gün geçirdi ve 34. haftanın hakemlerini ancak saat 22.00'de açıklayabildi. Gün boyunca birçok şehir efsanesi sosyal medyada dolaştı, papatya falları arka arkaya açıldı! Haftanın hakemleri üzerinde tartışan Başkan Sabri Çelik ve ekibi tüm atamaları yaptı.
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