Cüneyt Çakır skandalı! Atadılar ama ortada yardımcıları yok!

Çakır'ın yanına bu karşılaşma için Deniz Caner Özaral ve Ali Tuna verildi. Çakır yıllardır hem içeride hem dışarıda bu ikili ile maç yönetiyordu. Saatler ilerliyordu.. Çakır'dan onay gelmeyince, MHK, "Seni bekliyoruz" diye uyardı. Çakır, "Yardımcılarımı istiyorum" dedi.