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Süper LigCüneyt Çakır skandalı! Atadılar ama ortada yardımcıları yok!
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• 23 Nisan 2022 - 14:43 • Son Güncelleme:

Cüneyt Çakır skandalı! Atadılar ama ortada yardımcıları yok!

13 hakeme yapılan operasyonda Fırat Aydınus'la birlikte başı çeken Cüneyt Çakır'ın yeni MHK ile sahalara geri dönmesi bir hayli dikkat çekmişti. Antalyaspor - Kayserispor maçına atanan Çakır hakkında ortaya atılan iddia ortalığı karıştırmaya yetti.

• 23 Nisan 2022 - 14:43 • Son Güncelleme:
1Cüneyt Çakır skandalı Atadılar ama ortada yardımcıları yok
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Merkez Hakem Kurulu ilk görevlendirmesini yaparken sıkıntı yaşadı. Antalyaspor-Kayserispor maçına atanan Cüneyt Çakır yaşanan bir olay sonrası zor ikna edildi ve MHK’nin onay sisteminin butonuna 21.57'de bastı!

2Cüneyt Çakır skandalı Atadılar ama ortada yardımcıları yok

Çiçeği burnunda Merkez Hakem Kurulu önceki gün sıkıntılı bir gün geçirdi ve 34. haftanın hakemlerini ancak saat 22.00'de açıklayabildi. Gün boyunca birçok şehir efsanesi sosyal medyada dolaştı, papatya falları arka arkaya açıldı! Haftanın hakemleri üzerinde tartışan Başkan Sabri Çelik ve ekibi tüm atamaları yaptı.

3Cüneyt Çakır skandalı Atadılar ama ortada yardımcıları yok

Hatta kadro dışı kalan isimlerden Cüneyt Çakır'ın da Antalyaspor-Kayserispor maçıyla sahalara dönüşünün kapısı açıldı. Bütün kamuoyu bunu bekliyordu. Buraya kadar hiçbir sorun yoktu.

4Cüneyt Çakır skandalı Atadılar ama ortada yardımcıları yok

Böylece Çakır için Dünya Kupası yani Katar yolu da açılmıştı. Atamanın resmiyet kazanması için Cüneyt Çakır'ın onay vermesi gerekiyordu.

5Cüneyt Çakır skandalı Atadılar ama ortada yardımcıları yok

Merkez Hakem Kurulu'nun kullandığı sistemde aldığı görevi onaylaması gereken tecrübeli hakem, bir türlü onay butonuna basmadı.

6Cüneyt Çakır skandalı Atadılar ama ortada yardımcıları yok

Çünkü Çakır'ın birlikte görev yaptığı yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun kendisiyle beraber Antalyaspor-Kayserispor maçına atanmamıştı.

7Cüneyt Çakır skandalı Atadılar ama ortada yardımcıları yok

Çakır'ın yanına bu karşılaşma için Deniz Caner Özaral ve Ali Tuna verildi. Çakır yıllardır hem içeride hem dışarıda bu ikili ile maç yönetiyordu. Saatler ilerliyordu.. Çakır'dan onay gelmeyince, MHK, "Seni bekliyoruz" diye uyardı. Çakır, "Yardımcılarımı istiyorum" dedi.

8Cüneyt Çakır skandalı Atadılar ama ortada yardımcıları yok

MHK düşünmeye başladı ve konu TFF yönetimiyle de paylaşıldı. TFF yönetim kanadı MHK'ye "Konuyu siz kamuoyuna açıklarsınız. Kendisi bilir" dediği öğrenildi.

9Cüneyt Çakır skandalı Atadılar ama ortada yardımcıları yok

MHK Başkanı Sabri Çelik, Çakır ile bir görüşme daha yaptı. Krizin büyümesini istemeyen Çakır saat 21.57'de onay vererek herkesi rahatlattı. Ve 10 saat süren sıkıntı sonrası saat 22.00 gibi hakemler kamuoyu ile paylaşıldı.

10Cüneyt Çakır skandalı Atadılar ama ortada yardımcıları yok

 

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