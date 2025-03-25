Cudi Dağı eteklerinde raket sesleri... Şırnak'ta tenis turnuvası başladı

Batak, bugün bir kısım final maçlarının, yarın da bir kısım final maçlarının ardından turnuvanın son bulacağını söyleyerek, "Her şey çok güzel gidiyor. Misafirlerimiz memnun, bizde memnunuz. Böyle turnuvaların ilimizde yapılmasından çok memnunuz. Bakanlıklarımıza ve il müdürlüklerimize çok teşekkür ediyoruz. Halkımızdan da isteğimiz, böyle güzel turnuvaları kaçırmasınlar, gelip izlesinler. Buraya gelip eğitim görsünler, çocuklarını getirsinler eğitimler verelim. Tecrübeli hocalarımız eşliğinde onlara tenisi öğretip Türkiye adına güzel işler yapmaya çalışsınlar. En önemli amacımız, son zamanlarda çocuklarımız, gençlerimiz özellikle teknoloji bağımlılığı bayağı arttı. Bu teknoloji bağımlılığından birazcık olsa onları uzaklaştırmak için de bu güzel tesisleri değerlendirsinler. Gelip burada spor yapsınlar. Hayatlarını güzelleştirsinler. Teknoloji yerine spor yapsınlar" diye konuştu.