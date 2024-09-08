Cübbeli Ahmet Hoca Küçükçekmece'de yumruklu saldırıya uğradı! 1 kişi gözaltına alındı

Resmi makamları aşmayalım. Nereden geldiğine vs dair bana bilgi verilmedi. Adamın elleri mengene gibi. Solu kapamadı sağdan bir sıktı. Koruma arkadaşım müdahale etmese nefesim kesilecekti. Eliyle darp etti. Benim siteme girerseniz görürsünüz. IŞİD, Telegram'dan benim fotoğrafımla silahlı resmini koyup 'Öldürün' demiş. IŞİD'i ilk ben patlattım. Bunları en çok ben konuşuyorum. Daha önceden ima yollu tehditler alıyordum. Korkunun ecel faydası yok. Çoluk cocuk üzülüp korkuyor. Benim işim bu." diye konuştu.