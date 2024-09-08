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Cübbeli Ahmet Hoca Küçükçekmece'de yumruklu saldırıya uğradı! 1 kişi gözaltına alındı

Küçükçekmece'de bir dernekteki sohbet programına katılan Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, dernek çıkışında yumruklu saldırıya uğradı. Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Yumruklu saldırı anları cep telefonu görüntülerine yansıdı. Saldırı sonrası CNN Türk canlı yayınına bağlanan Ünlü, "Saldırıya uğradım. Benim tanıdığım kişiler 'İlk olarak IŞİD görünüyor' dedi. Resmi değil. Slogan atmadı dövdü. 'Senin ben...' deyip dövdü. Emniyet, koruma arkadaşlarıma "Güvenliği artırın" demiş. Ekip istemişler. Ekibin olması elimizi kolaylaştırdı." diye konuştu.

Vehbi DEMİR - Özcan KILIÇ/İSTANBUL, (DHA)
• 08 Eylül 2024 - 01:37 • Son Güncelleme:
Vehbi DEMİR - Özcan KILIÇ/İSTANBUL, (DHA)
• 08 Eylül 2024 - 01:37 • Son Güncelleme:
1Cübbeli Ahmet Hoca Küçükçekmecede yumruklu saldırıya uğradı 1 kişi gözaltına alındı

Küçükçekmece'de bir dernekteki sohbet programına katılan Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, dernek çıkışında yumruklu saldırıya uğradı. Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

2Cübbeli Ahmet Hoca Küçükçekmecede yumruklu saldırıya uğradı 1 kişi gözaltına alındı

Yumruklu saldırı anları cep telefonu görüntülerine yansıdı.

3Cübbeli Ahmet Hoca Küçükçekmecede yumruklu saldırıya uğradı 1 kişi gözaltına alındı

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan bir dernekte düzenlenen sohbet programına katılan ve Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, dernek çıkışında yanına yaklaşan kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

4Cübbeli Ahmet Hoca Küçükçekmecede yumruklu saldırıya uğradı 1 kişi gözaltına alındı

Saldırıya çevredekiler müdahale ederken, şüpheli A.A. kısa sürede etkisiz hale getirildi. A.A. polis tarafından gözaltına alınırken, olay anı cep telefonu görüntülerine yansıdı.

5Cübbeli Ahmet Hoca Küçükçekmecede yumruklu saldırıya uğradı 1 kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili Ahmet Mahmut Ünlü'ye ait x platformundan yapılan açıklamada, "Cübbeli Ahmet Hoca, İkitelli tarafında bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkış yaparken kalabalık cemaatin dua istedikleri sırada karanlıkta biri tarafından müstehcen bir sövme ile birlikte darp teşebbüsüyle boğazı sıkılarak saldırıya uğradı.

6Cübbeli Ahmet Hoca Küçükçekmecede yumruklu saldırıya uğradı 1 kişi gözaltına alındı

Korumalar tarafından acil müdahale edilerek Hocaefendi kurtarıldı. Hazır bulunan polis ekipleri tarafından şahıs yakandı ve soruşturma başlatıldı" ifadeleri yer aldı.

7EMNİYET KORUMA ARKADAŞLARI UYARMIŞ

"EMNİYET KORUMA ARKADAŞLARI UYARMIŞ"

Saldırı sonrası CNN Türk canlı yayınına bağlanan Ünlü, "Saldırıya uğradım. Benim tanıdığım kişiler 'İlk olarak IŞİD görünüyor' dedi. Resmi değil. Slogan atmadı dövdü. 'Senin ben...' deyip dövdü. Emniyet, koruma arkadaşlarıma "Güvenliği artırın" demiş. Ekip istemişler. Ekibin olması elimizi kolaylaştırdı. Beni panikletmemek için bana söylememişler. Bugün "korumayı artırın" mesajını geldiğini söylediler. Emniyet güçleri kimlik bilgilerine ulaşmış.

8Cübbeli Ahmet Hoca Küçükçekmecede yumruklu saldırıya uğradı 1 kişi gözaltına alındı

Resmi makamları aşmayalım. Nereden geldiğine vs dair bana bilgi verilmedi. Adamın elleri mengene gibi. Solu kapamadı sağdan bir sıktı. Koruma arkadaşım müdahale etmese nefesim kesilecekti. Eliyle darp etti. Benim siteme girerseniz görürsünüz. IŞİD, Telegram'dan benim fotoğrafımla silahlı resmini koyup 'Öldürün' demiş. IŞİD'i ilk ben patlattım. Bunları en çok ben konuşuyorum. Daha önceden ima yollu tehditler alıyordum. Korkunun ecel faydası yok. Çoluk cocuk üzülüp korkuyor. Benim işim bu." diye konuştu.