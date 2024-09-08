Cübbeli Ahmet Hoca Küçükçekmece'de yumruklu saldırıya uğradı! 1 kişi gözaltına alındı
Küçükçekmece'de bir dernekteki sohbet programına katılan Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, dernek çıkışında yumruklu saldırıya uğradı. Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Yumruklu saldırı anları cep telefonu görüntülerine yansıdı. Saldırı sonrası CNN Türk canlı yayınına bağlanan Ünlü, "Saldırıya uğradım. Benim tanıdığım kişiler 'İlk olarak IŞİD görünüyor' dedi. Resmi değil. Slogan atmadı dövdü. 'Senin ben...' deyip dövdü. Emniyet, koruma arkadaşlarıma "Güvenliği artırın" demiş. Ekip istemişler. Ekibin olması elimizi kolaylaştırdı." diye konuştu.
Vehbi DEMİR - Özcan KILIÇ/İSTANBUL, (DHA)
• 08 Eylül 2024 - 01:37 • Son Güncelleme:
Vehbi DEMİR - Özcan KILIÇ/İSTANBUL, (DHA)
• 08 Eylül 2024 - 01:37 • Son Güncelleme: