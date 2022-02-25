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MagazinCristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodríguez'den dikkat çeken pozlar! Beğeni yağdı!
HaberlerMagazin Haberleri Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodríguez'den dikkat çeken pozlar! Beğeni yağdı!
• 25 Şubat 2022 - 11:16 • Son Güncelleme:

Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodríguez'den dikkat çeken pozlar! Beğeni yağdı!

Dünyaca ünlü başarılı futbolcu Cristiano Ronaldo ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Georgina Rodríguez'den hamilelik pozu geldi. Georgina'nın karnı burnunda pozlarına takipçileri tarafından milyonlarca beğeni ve iyi dilek yorumları geldi.

• 25 Şubat 2022 - 11:16 • Son Güncelleme:
1Cristiano Ronaldonun nişanlısı Georgina Rodríguezden dikkat çeken pozlar Beğeni yağdı
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Buenos Aires, Arjantin doğumlu Georgina Rodríguez, Ronaldo ile yaşadığı aşk ve yaptığı magazinsel işlerle son zamanların en popüler kadınlarının başında geliyor. Georgina Rodriguez hakkında hazırlanan belgeselden sonra akrabaları dünyanın ilgisini çekecek, "Sonradan görme", "Dünyanın en kötü kadını", "Bizden utanıyor" tarzında yorumlarda bulunmuştu. İşte ayrıntılar...

2GEORGİNA RODRİGUEZDEN KARNI BURNUNDA POZLAR

GEORGİNA RODRİGUEZ'DEN KARNI BURNUNDA POZLAR

28 yaşındaki Georgina Rodríguez'in karnı burnunda pozları 4 milyon beğeni aldı. Tarzıyla da oldukça konuşulan Rodríguez'in o pozuna binlerce yorum geldi.

3BİZDEN UTANIYOR

"BİZDEN UTANIYOR"

Georgina Rodriguez hakkında hazırlanan 'I Am Georgina' (Ben Georgina) belgeselinden sonra akrabalarından skandal ifadeler gelmişti. Rodriguez belgeselde, ünlü futbolcu ile tanışmadan önce çektiği yoksulluğu ve tanıştıktan sonra her şeye nasıl sahip olduğunu anlattı.

4Cristiano Ronaldonun nişanlısı Georgina Rodríguezden dikkat çeken pozlar Beğeni yağdı

Bunun ardından Rodriguez'in akrabaları onun için, "Biz de onun gibi lüks içinde yaşamıyoruz diye bizden daha iyi olduğunu düşünüyor ve bizden utanıyor! Ondan şimdiye kadar asla bir şey istemedim. Ronaldo ile birlikte olduğunu öğrendiğimden beri beni bir veya iki kere aradı." dedi.

5Cristiano Ronaldonun nişanlısı Georgina Rodríguezden dikkat çeken pozlar Beğeni yağdı

Faturalarını bile ödediklerini belirten Rodriguez'in akrabaları, "Onlara kıyafet alır, hatta elektrik ve su faturalarını bile ben öderdim. Elimden gelen her şeyi yaptım. Georgina, eniştem Arjantin'e gönderilene kadar benim yanımda yaşadı" dedi.

6RODRİGUEZ İLE RONALDO NASIL TANIŞTI

RODRİGUEZ İLE RONALDO NASIL TANIŞTI?

Dans eğitimi alan Rodriguez sonrasında İngilizce öğrenmek için İngiltere'ye gitti. Ardından Madrid'e taşındı ve lüks bir magazada çalışmaya başladı. Ronaldo ile bir etkinlikte tanıştı ve aşk yaşamaya başladı.

7Cristiano Ronaldonun nişanlısı Georgina Rodríguezden dikkat çeken pozlar Beğeni yağdı

Rodriguez'den önce Ronaldo'nun, taşıyıcı anneden 11 yaşındaki oğlu, 4 yaşında Eva Maria Dos Santos ve Mateo Ronaldo isimlerinde ikizleri var. Rodriguez'in birlikteliğinden de 3 yaşında Alana Martina dos Santos Aveiro adında bir kızları bulunuyor. İkili şimdi ikiz bebek bekliyor.

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