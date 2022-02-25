Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodríguez'den dikkat çeken pozlar! Beğeni yağdı!

• 25 Şubat 2022 - 11:16 • Son Güncelleme:
Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodríguez'den dikkat çeken pozlar! Beğeni yağdı!
Dünyaca ünlü başarılı futbolcu Cristiano Ronaldo ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Georgina Rodríguez'den hamilelik pozu geldi. Georgina'nın karnı burnunda pozlarına takipçileri tarafından milyonlarca beğeni ve iyi dilek yorumları geldi.
• 25 Şubat 2022 - 11:16 • Son Güncelleme:
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Buenos Aires, Arjantin doğumlu Georgina Rodríguez, Ronaldo ile yaşadığı aşk ve yaptığı magazinsel işlerle son zamanların en popüler kadınlarının başında geliyor. Georgina Rodriguez hakkında hazırlanan belgeselden sonra akrabaları dünyanın ilgisini çekecek, "Sonradan görme", "Dünyanın en kötü kadını", "Bizden utanıyor" tarzında yorumlarda bulunmuştu. İşte ayrıntılar...
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