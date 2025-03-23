Çorum'da bocce sporcusu 3 kardeş şampiyonalara birlikte hazırlanıyor

- 13 yılda 20 madalya





Hitit Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi ve milli sporcu Hasan Dündar, AA muhabirine, ablası ve kardeşiyle birlikte 13 yıldır bocce sporu ile ilgilendiğini belirtti.



İlk şampiyonluğunu 2015'te elde ettiğini aktaran Hasan, şunları söyledi:



"2015'te kendi kategorimde Türkiye şampiyonu olduktan sonra ilerleyen yıllarda da şampiyonluklar elde ettim. 2019'da milli takım seçmelerini kazanarak Balkan Şampiyonası'nda katıldım. Sırbistan'da düzenlenen organizasyonda Balkan şampiyonu olduk, 13 kupa ve 17 madalya kazandık. Avrupa Şampiyonası için büyükler kategorisinde seçmeleri kazandım ve A milli oldum. 13 yılda 13 ulusal, 7 de uluslararası olmak üzere 20 madalya kazandım. Türkiye'de 5 şampiyonluğum, ayrıca Balkan şampiyonluğum var. Kendi federasyonumda yıldızlar, gençler ve büyüklerde şampiyon olan ilk ve tek sporcuyum."