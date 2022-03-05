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GündemÇok yoğun kar yağışı tekrar başlıyor! Meteoroloji son dakika açıkladı! Tarih belli oldu, İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda ilde...
HaberlerGündem Haberleri Çok yoğun kar yağışı tekrar başlıyor! Meteoroloji son dakika açıkladı! Tarih belli oldu, İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda ilde...
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Çok yoğun kar yağışı tekrar başlıyor! Meteoroloji son dakika açıkladı! Tarih belli oldu, İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda ilde...

Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! Çok kuvvetli geliyor. İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda ilde kar yeniden başlıyor. Onlarca ilde ise yağmurlu hava etkili olacak. Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü illeri tek tek duyurdu. Bugün ise ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Eskişehir ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklık iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacak. Pazar günü havanın nasıl olacağı da merak ediliyordu. MGM haritayı paylaşarak açıkladı. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, "İstanbul dahil birçok bölgede kar yağışı görülebilir. Mart kar yağışı yoğun olur, ulaşıma dikkat" mesajını paylaştı. Yarın hava nasıl olacak? Pazartesi günü hangi illerde kar ve yağış etkili olacak? Meteoroloji'nin son dakika kar ve yağış tahminleri...

• 05 Mart 2022 - 13:08 • Son Güncelleme:
• 05 Mart 2022 - 13:08 • Son Güncelleme:
1Çok yoğun kar yağışı tekrar başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı Tarih belli oldu, İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda ilde...

Son dakika kar ve yağış açıklaması! Meteoroloji flaş uyarıyı yaptı. Kar yağışı geri dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Eskişehir ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

2Çok yoğun kar yağışı tekrar başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı Tarih belli oldu, İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda ilde...

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Afyonkarahisar çevreleri ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Öğle saatlerinde Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

3Çok yoğun kar yağışı tekrar başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı Tarih belli oldu, İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda ilde...

Sıcaklıkların iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı, zamanla Marmara'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

4KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; öğle saatlerinde Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

6YARIN HANGİ İLLERDE KAR BEKLENİYOR

YARIN HANGİ İLLERDE KAR BEKLENİYOR?

Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Elazığ, Malatya, Bitlis, Van, Hakkari'de yarın kar bekleniyor. Onlarca ilde ise kuvvetli yağış etkili olacak. 

7PAZARTESİ HAVA NASIL

PAZARTESİ HAVA NASIL?

Pazartesi günü ise MGM haritasına göre Kırklareli, Bolu, Kastamonu ve Hakkari kar bekleniyor. Ancak İstanbul, Ankara ve İzmir dahil onlarca ilde yeni haftayla birlikte yağışlı hava etkili olacak.

8Çok yoğun kar yağışı tekrar başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı Tarih belli oldu, İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda ilde...

İstanbul'da ocak ayının son günlerinde etkili olan Kar yağışı kente dönüyor. Perşembe ve cuma günleri hava sıcaklığının 0 dereceye kadar düşmesi ve megakentte kar yağışının yeniden etkili olması bekleniyor.

9PROF. DR. ŞEN: MART KAR YAĞIŞI YOĞUN OLUR, ULAŞIMA DİKKAT

PROF. DR. ŞEN: MART KAR YAĞIŞI YOĞUN OLUR, ULAŞIMA DİKKAT

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Önümüzdeki perşembe ve cuma günleri Marmara dahil Kuzey ve Batı bölgelere Soğuk Hava girişi var. İstanbul dahil birçok bölgede kar yağışı görülebilir. Mart kar yağışı yoğun olur, ulaşıma dikkat. Takip edelim" mesajını paylaştı.

10BUGÜN HAVA DURUMU MARMARA

BUGÜN HAVA DURUMU! MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 10°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İSTANBUL °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 8°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KOCAELİ °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif olmak üzere sağanak yağışlı

11EGE

EGE

Çok bulutlu, Kıyı Ege ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

DENİZLİ °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 14°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 13°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

12AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

13İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

KAYSERİ °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu

14BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

15ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

16DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -1°CParçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 10°CParçalı bulutlu

VAN °C, 3°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

17GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu

18SALI HAVA DURUMU

SALI HAVA DURUMU

19ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

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