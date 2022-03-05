Çok yoğun kar yağışı tekrar başlıyor! Meteoroloji son dakika açıkladı! Tarih belli oldu, İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda ilde...

BUGÜN HAVA DURUMU! MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



EDİRNE °C, 10°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu



İSTANBUL °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı



KIRKLARELİ °C, 8°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu



KOCAELİ °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif olmak üzere sağanak yağışlı