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Meteoroloji son dakika duyurdu, yoğun yağış geri dönüyor, iller tek tek açıklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika olarak paylaştı. Yağışlar geri dönüyor. Radarda göründü. MGM duyurusunda yağışların çok yoğun olacağı açıklandı. Vatandalar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Batı Karadeniz ile İzmir, Manisa, Çankırı ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

• 03 Nisan 2022 - 10:20 • Son Güncelleme:
• 03 Nisan 2022 - 10:20 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ RÜZGAR:

KUVVETLİ RÜZGAR:

Rüzgarın; Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden; kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50 -80 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

6Meteoroloji son dakika duyurdu, yoğun yağış geri dönüyor, iller tek tek açıklandı

ÇANAKKALE °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

7EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İzmir ve Manisa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

8Meteoroloji son dakika duyurdu, yoğun yağış geri dönüyor, iller tek tek açıklandı

A.KARAHİSAR °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 27°CParçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 22°CParçalı bulutlu

9AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

10Meteoroloji son dakika duyurdu, yoğun yağış geri dönüyor, iller tek tek açıklandı

ADANA °C, 26°CAz bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 23°CAz bulutlu ve açık

HATAY °C, 25°CAz bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 22°CAz bulutlu

11İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin çok bulutlu, Çankırı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

12Meteoroloji son dakika duyurdu, yoğun yağış geri dönüyor, iller tek tek açıklandı

ANKARA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 25°CParçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 24°CParçalı ve az bulutlu

13BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

14Meteoroloji son dakika duyurdu, yoğun yağış geri dönüyor, iller tek tek açıklandı

BOLU °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

15ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır. Rüzgarın, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

16Meteoroloji son dakika duyurdu, yoğun yağış geri dönüyor, iller tek tek açıklandı

RİZE °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu

17DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 16°CParçalı ve az bulutlu

KARS °C, 16°CParçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 25°CParçalı ve az bulutlu

VAN °C, 14°CParçalı ve az bulutlu

18GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 25°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 25°CAz bulutlu ve açık

SİİRT °C, 25°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 28°CAz bulutlu ve açık

19NİSANDA KAR YAĞACAK MI

NİSANDA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul bu yıl uzun yıllardır görülmemiş bir soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Kar yağışı beklenenden uzun sürdü Yapılan açıklamalar nisanda da kar yağışı olup olmayacağını akıllara getirdi. Haber Global Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli'nin yaptığı açıklamalar İstanbul'da nisanda da kar yağacağına yorumlandı. Ancak Sürmeli yeni bir açıklama yaparak sözlerinin çarpıtıldığını, kar yağışının görülmeyeceğini açıkladı.

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