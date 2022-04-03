Meteoroloji son dakika duyurdu, yoğun yağış geri dönüyor, iller tek tek açıklandı

BOLU °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



KASTAMONU °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı