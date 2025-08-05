Coğrafi tescil başvurusu yapıldı! Hasat mesaisi sürüyor: Erzincan'da iki bitkiden elde ediliyor

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"Erzincan'da yaylalarımız, ormanlık alanlarımız ve zengin çiçek çeşitliliğimiz sayesinde Türkiye'nin en kaliteli ballarından biri üretiliyor. Geven ve kekik ağırlıklı floramız, balın aromatik ve besin değeri açısından zengin olmasını sağlıyor. Yıllık üretimimizi daha da artırmak istiyoruz. Bunun için hem kovan sayısını hem de kovan başı verimi artıracak projeler geliştiriyoruz. Üreticilerimize Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Özel İdaresi ve kalkınma ajansları aracılığıyla destek sağlıyoruz."