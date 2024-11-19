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Çocukluk hayali için 6 ay uğraştı! 1988 model minübüsüyle geçmişe yolculuk yapıyor

Tokat'ta baba mesleği olan minibüs servisçiliği mesleğini devam ettiren bir kişi, 6 ayda yenilediği 1988 model Magirus minibüsüyle çocukluk hayalini gerçekleştirdi.

• 19 Kasım 2024 - 15:03 • Son Güncelleme:
• 19 Kasım 2024 - 15:03 • Son Güncelleme:
1Çocukluk hayali için 6 ay uğraştı 1988 model minübüsüyle geçmişe yolculuk yapıyor

Tokat'ta yaşayan 40 yaşındaki Murat Yazıcı, minibüs şoförü olan babasından ilham alarak büyüttüğü çocukluk hayalini gerçekleştirdi.

2Çocukluk hayali için 6 ay uğraştı 1988 model minübüsüyle geçmişe yolculuk yapıyor

Küçüklüğünden beri hayalini kurduğu 1988 model Magirus minibüsü satın alan Yazıcı, aracı y 6 ayda yeniledi.

3Çocukluk hayali için 6 ay uğraştı 1988 model minübüsüyle geçmişe yolculuk yapıyor

Tamamen orijinal detaylarına sadık kalarak restore edilen minibüs hem nostaljik hem de şık bir görünüme kavuştu.

4Çocukluk hayali için 6 ay uğraştı 1988 model minübüsüyle geçmişe yolculuk yapıyor

Minibüs, Yazıcı için özel bir tutkunun simgesi oldu.

5“Geçmişe yolculuk yapıyorum”

“Geçmişe yolculuk yapıyorum”

Her detayını özenle koruduğunu belirten Murat Yazıcı, minibüsüne adeta gözü gibi bakıyor.

6Çocukluk hayali için 6 ay uğraştı 1988 model minübüsüyle geçmişe yolculuk yapıyor

Babasının mesleğinden etkilendiğini söyleyen Yazıcı, “Bu minibüs çocukluk hayalimdi, onunla geçmişe yolculuk yapıyorum” dedi.

7Çocukluk hayali için 6 ay uğraştı 1988 model minübüsüyle geçmişe yolculuk yapıyor
8Çocukluk hayali için 6 ay uğraştı 1988 model minübüsüyle geçmişe yolculuk yapıyor