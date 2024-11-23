Çocuklarda ekran bağımlılığı evdeki huzuru bozuyor: Günlük ihtiyaçlarını aksatan çocuklar var!

‘HASTANEYE YATANLAR OLUYOR’

Uzman Psikolog Aynur Sayım: “Neredeyse her ailede ekran bağımlılığı sorunu yaşanıyor. Bunda sosyal medyadaki içeriklerin de etkisi bulunuyor. Ekranda ödül kavramını içeren uyaranlar var. Hareket, ses, renkler, duyularımız yoluyla beyni uyarıyor ve bir ödül mekanizması halini alıyor. Mekanizma şöyle işliyor: Öğrenmede, pekiştirme ve söndürme vardır. Pekiştirme isteğini artırıyor, daha fazla zaman ayırayım, daha fazla haz alayım, istiyor. Her insanda böyle ancak çocuklarda ve gençlerde bu ihtiyaç daha fazla ve somut olduğu için bu bağımlılığa daha açık oluyorlar. Öyle ki günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştiremez hale geliyorlarsa hastaneye yatış dahi yapılabiliyor. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, dürtü kontrol sorunu olanlar daha fazla risk altında. Sorunu çözmesi gereken aileler. Önce disiplini sağlayacaklar. Disiplinle çözülemez noktadaysa, örneğin ödevlerini yapmıyor, yemeğini, temizliğini, temel ihtiyaçlarını ihmal ediyorsa, psikolog ya da çocuk ergen psikiyatristiyle çalışılmalı.”