Cirit sevdası 50 yılda bitmedi! 71 yaşında üçüncü kuşaklar için çalışıyor

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Ciridin sadece bir spor değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu vurgulayan Tokay, yarım asırlık tecrübesiyle bu kültürü çocuklarına ve torunlarına aktarmanın gururunu yaşıyor."50 yıldır bu sporu yapıyorum. Şimdi emekli oldum sayılır ama bayrağı çocuklarıma ve torunlarıma devrettim" diyen Tokay, oğullarının ve iki torununun aktif olarak cirit oynadığını, bir diğer torununu da yetiştirmeye başladığını söyledi.Çocuklarına ve torunlarına sadece ciridi değil, onun temsil ettiği değerleri de öğrettiğini belirten Tokay, "Ben her zaman onlara şunu söyledim: 'Bir yere gittiğinizde efendi olun, efendiliğinizle anılın. Mert olun, mertliğiniz söylensin' Çünkü cirit, mert oyunudur" dedi. "Üç kuşaktır bu işe devam ediyoruz" diyerek konuşan usta ciritçi, gençlere her zaman "Akıllı oynayın, mert oynayın" nasihatinde bulunduğunun altını çizdi. Tokay, "Torunum oynuyor, inşallah onun torunu da oynayacak. Hepsini ben yetiştirdim" sözleriyle geleneği yaşatma azmini vurguladı.