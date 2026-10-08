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Çimler azalıyor, tasarruf artıyor: Tekirdağ’da kurakçıl peyzaj hamlesi

08.10.2026 - 11:28Güncellenme Tarihi:

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, küresel iklim krizinin etkilerine karşı kent genelinde kurakçıl peyzaj uygulamalarını yaygınlaştırıyor. Daha az su ve bakım gerektiren uygulamayla sulama suyu ve enerjide yüzde 50, bakım maliyetlerinde ise yüzde 30 tasarruf sağlanıyor.

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1Çimler azalıyor, tasarruf artıyor: Tekirdağ’da kurakçıl peyzaj hamlesi

Büyükşehir Belediyesi, kendi personeli, iş makineleri ve öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında kavşak ve refüjlerdeki çim alanları, iklim şartlarına dayanıklı bitkiler ve doğal malzemelerle yeniden düzenliyor.

2Çimler azalıyor, tasarruf artıyor: Tekirdağ’da kurakçıl peyzaj hamlesi

Kurakçıl peyzaj uygulamalarında ağaç kabuğu, çakıl gibi doğal ve geçirgen malzemelerin yanı sıra zeytin, oya, defne, lavanta, adaçayı, kekik, agav ve çeşitli süs bitkileri kullanılıyor. Bu sayede hem su kaybının azaltılması hem de peyzaj alanlarının bakım ihtiyacının düşürülmesi hedefleniyor.

3Çimler azalıyor, tasarruf artıyor: Tekirdağ’da kurakçıl peyzaj hamlesi

15 bin 696 metrekarelik alan dönüşüyorTekirdağ genelinde 7 ilçede toplam 6 bin 595 metrekarelik alandaki dönüşüm tamamlanırken, Çerkezköy Namık Kemal Bulvarı ile Süleymanpaşa Süleyman Seba Caddesi'nde toplam 9 bin 101 metrekarelik alanda çalışmalar sürüyor.Tamamlanan ve devam eden çalışmalarla toplam 15 bin 696 metrekarelik alan kurakçıl peyzaj anlayışıyla yeniden düzenleniyor. Büyükşehir Belediyesi, çevreci dönüşüm kapsamında toplam 60 bin metrekarelik alanda çalışma yapmayı hedefliyor.

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