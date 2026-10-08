Çimler azalıyor, tasarruf artıyor: Tekirdağ’da kurakçıl peyzaj hamlesi

3

15 bin 696 metrekarelik alan dönüşüyorTekirdağ genelinde 7 ilçede toplam 6 bin 595 metrekarelik alandaki dönüşüm tamamlanırken, Çerkezköy Namık Kemal Bulvarı ile Süleymanpaşa Süleyman Seba Caddesi'nde toplam 9 bin 101 metrekarelik alanda çalışmalar sürüyor.Tamamlanan ve devam eden çalışmalarla toplam 15 bin 696 metrekarelik alan kurakçıl peyzaj anlayışıyla yeniden düzenleniyor. Büyükşehir Belediyesi, çevreci dönüşüm kapsamında toplam 60 bin metrekarelik alanda çalışma yapmayı hedefliyor.