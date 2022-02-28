Çılgın başkan İstanbul'a geliyor! Cengiz'i Marsilya Yusuf'u Zeki'yi Lille kapınca onlar da...
Daha önce Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ı transfer eden Lille'den sonra Türk pazarına giren Lig 1 kulüpleri Cengiz Ünder'e de imza attırmıştı. Marsilya'nın hamlesini gören çılgın başkan Aulas'ın önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği öğrenilirken, Lyon'un milli yıldız için harekete geçeceği bildirildi.
Bu sezon hem Galatasaray hem de Milli Takım formasıyla harika bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu ile ilgili transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti. Sarı - kırmızılılar, rakibini mağlup ederken Çaykur Rizespor'da Gedson Fernandes'in performansı ön plana çıktı. Portekizli futbolcu, eski takımı Galatasaray'a karşı 1 gol kaydetti ve orta sahada büyük üstünlük kurdu.
Galatasaray'da Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı ikilisi toplamda 84 kez topla buluşurken, Gedson Fernandes 72 kez meşin yuvarlağı ayağına aldı. Sarı - kırmızılıların iki orta saha oyuncusu toplamda girdikleri 16 ikili mücadelenin 5'inden başarıyla ayrıldı. Gedson ise 28 ikili mücadelenin 18'inde galip gelen isim oldu.