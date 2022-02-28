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GalatasarayÇılgın başkan İstanbul'a geliyor! Cengiz'i Marsilya Yusuf'u Zeki'yi Lille kapınca onlar da...
HaberlerGalatasaray Haberleri Çılgın başkan İstanbul'a geliyor! Cengiz'i Marsilya Yusuf'u Zeki'yi Lille kapınca onlar da...
• 28 Şubat 2022 - 11:54 • Son Güncelleme:

Çılgın başkan İstanbul'a geliyor! Cengiz'i Marsilya Yusuf'u Zeki'yi Lille kapınca onlar da...

Daha önce Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ı transfer eden Lille'den sonra Türk pazarına giren Lig 1 kulüpleri Cengiz Ünder'e de imza attırmıştı. Marsilya'nın hamlesini gören çılgın başkan Aulas'ın önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği öğrenilirken, Lyon'un milli yıldız için harekete geçeceği bildirildi.

• 28 Şubat 2022 - 11:54 • Son Güncelleme:
1Çılgın başkan İstanbula geliyor Cengizi Marsilya Yusufu Zekiyi Lille kapınca onlar da...
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Bu sezon hem Galatasaray hem de Milli Takım formasıyla harika bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu ile ilgili transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.

2Çılgın başkan İstanbula geliyor Cengizi Marsilya Yusufu Zekiyi Lille kapınca onlar da...

Fransız basını, Lyon ve Marsilya'nın genç yıldızı transfer etmek istediğini yazdı ve flaş bir iddiayı ortaya attı.

3Çılgın başkan İstanbula geliyor Cengizi Marsilya Yusufu Zekiyi Lille kapınca onlar da...

Lyon yönetimi ara transfer döneminde takımdan ayrılan ve MLS ekibi Chicago Fire'a transfer olan Xherdan Shaqiri'nin yerini Kerem Aktürkoğlu ile doldurmak istiyor.

4Çılgın başkan İstanbula geliyor Cengizi Marsilya Yusufu Zekiyi Lille kapınca onlar da...

Fransız kulübünün uzun süredir Türk yıldızı izlediği ve sezon sonunda teklif yapma hazırlığında olduğunu da belirtildi.

5Çılgın başkan İstanbula geliyor Cengizi Marsilya Yusufu Zekiyi Lille kapınca onlar da...

Öte yandan Marsilya'nın da yıldız futbolcu için devreye girdiği ve Galatasaray ile bonservis için görüştüğü ifade edildi.

6Çılgın başkan İstanbula geliyor Cengizi Marsilya Yusufu Zekiyi Lille kapınca onlar da...

Marsilya'nın kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cengiz Ünder'in yerine Kerem Aktürkoğlu'nu düşündüğü aktarıldı.

7Çılgın başkan İstanbula geliyor Cengizi Marsilya Yusufu Zekiyi Lille kapınca onlar da...

Bu sezon Galatasaray formasıyla 38 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 9 gol - 8 asistlik performans sergiledi.

8Çılgın başkan İstanbula geliyor Cengizi Marsilya Yusufu Zekiyi Lille kapınca onlar da...

23 yaşındaki futbolcu Milli Takım'da ise 8 maçta görev yapıp rakip ağları 3 kez sarstı.

9Çılgın başkan İstanbula geliyor Cengizi Marsilya Yusufu Zekiyi Lille kapınca onlar da...

Sarı-Kırmızılı yönetim geçtiğimiz yılın sonunda Kerem'in sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmıştı. Transfermakt verilerine göre milli futbolcunun piyasa değeri 11 milyon Euro.

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti. Sarı - kırmızılılar, rakibini mağlup ederken Çaykur Rizespor'da Gedson Fernandes'in performansı ön plana çıktı. Portekizli futbolcu, eski takımı Galatasaray'a karşı 1 gol kaydetti ve orta sahada büyük üstünlük kurdu.

11Çılgın başkan İstanbula geliyor Cengizi Marsilya Yusufu Zekiyi Lille kapınca onlar da...

Galatasaray'da Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı ikilisi toplamda 84 kez topla buluşurken, Gedson Fernandes 72 kez meşin yuvarlağı ayağına aldı. Sarı - kırmızılıların iki orta saha oyuncusu toplamda girdikleri 16 ikili mücadelenin 5'inden başarıyla ayrıldı. Gedson ise 28 ikili mücadelenin 18'inde galip gelen isim oldu.

12Çılgın başkan İstanbula geliyor Cengizi Marsilya Yusufu Zekiyi Lille kapınca onlar da...

Berkan ve Taylan, toplamda 2 kez top kapma başarısı gösterirken Gedson Fernandes 3 top kaparak bu alanda da üstünlük sağladı. Öte yandan Gedson Fernandes, 14 sahipsiz top kapma başarısı göstererek Berkan ve Taylan'ın toplamda kaptığı sahipsiz top sayısı olan 9'u geçti.

13Çılgın başkan İstanbula geliyor Cengizi Marsilya Yusufu Zekiyi Lille kapınca onlar da...

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