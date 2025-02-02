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Çıldır Gölü buz pateni pistine döndü! Milli sporcuların gösterisi nefes kesti

Türkiye Artistik Buz Pateni milli takım sporcuları Ceren Karaş ve Yağmur Derin Kevinç, Çıldır Gölü üzerinde gösteri gerçekleştirdi. Kars Valisi Ziya Polat, şampiyon sporcuları doğal güzelliğiyle Çıldır Gölü'nde ağırladıklarını ifade ederek, "Çıldır Gölü'nün tanıtımını, reklamını yapmak için kızlarımız da destek oldular. Burası çok özel bir göl, Türkiye'deki en özel göllerden bir tanesi, şimdi buzun üzerinde duruyoruz ve paten yapıyoruz." dedi.

AA
• 02 Şubat 2025 - 17:38 • Son Güncelleme:
AA
• 02 Şubat 2025 - 17:38 • Son Güncelleme:
1Çıldır Gölü buz pateni pistine döndü Milli sporcuların gösterisi nefes kesti

Kars Valiliği ve Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) koordinesinde, Türkiye Buz Pateni Federasyonu bünyesindeki milli sporcular, Kars ve Ardahan il sınırları içinde kalan Çıldır Gölü üzerinde buz pateniyle performans sergiledi.

2Çıldır Gölü buz pateni pistine döndü Milli sporcuların gösterisi nefes kesti

Buz kalınlığının yaklaşık 30 santimetreye ulaştığı gölde mini iş araçlarıyla buzun üzerindeki karlar temizlenerek, buz pateni için zemin oluşturuldu.

3Çıldır Gölü buz pateni pistine döndü Milli sporcuların gösterisi nefes kesti

Vatandaşların da davet edildiği etkinlikte Ceren Karaş ve Yağmur Derin Kevinç, buz üzerinde artistik gösteriler sunarak, göle gelen ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.

4Çıldır Gölü buz pateni pistine döndü Milli sporcuların gösterisi nefes kesti

Kars Valisi Ziya Polat, şampiyon sporcuları doğal güzelliğiyle Çıldır Gölü'nde ağırladıklarını ifade ederek, "Çıldır Gölü'nün tanıtımını, reklamını yapmak için kızlarımız da destek oldular.

5Çıldır Gölü buz pateni pistine döndü Milli sporcuların gösterisi nefes kesti

Burası çok özel bir göl, Türkiye'deki en özel göllerden bir tanesi, şimdi buzun üzerinde duruyoruz ve paten yapıyoruz." dedi.

6Çıldır Gölü buz pateni pistine döndü Milli sporcuların gösterisi nefes kesti

Vatandaşların da etkinliğe ilgi gösterdiğini dile getiren Polat, "Şampiyonlarımız yüzlerce vatandaşın önünde paten yaptılar, vatandaşlarımız da böyle etkinlikler bekliyor.

7Çıldır Gölü buz pateni pistine döndü Milli sporcuların gösterisi nefes kesti

Yine Çıldır Gölü'nde bir festival yapacağız, Kars turizmde önemli bir destinasyon noktası Çıldır Gölü de en önemli noktalardan bir tanesi, atlı kızaklarla gezinti yapılıyor, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzdeki sporcular burada curling oynayıp kayak yapıyorlar, bugün de sporcularımızı ağırladık." diye konuştu.

8Çıldır Gölü buz pateni pistine döndü Milli sporcuların gösterisi nefes kesti

Yağmur Derin Kevinç de çok keyifli bir organizayon olduğunu ifade ederek, unutulmaz bir an yaşadıklarını söyledi.

9Çıldır Gölü buz pateni pistine döndü Milli sporcuların gösterisi nefes kesti

Ceren Karaş ise Çıldır Gölü'nün doğa harikası olduğunu ifade ederek, "Burası çok güzel, bütün bu kalabalık, seyirciler çok güzeldi, emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadesini kullandı.