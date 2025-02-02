Çıldır Gölü buz pateni pistine döndü! Milli sporcuların gösterisi nefes kesti
Türkiye Artistik Buz Pateni milli takım sporcuları Ceren Karaş ve Yağmur Derin Kevinç, Çıldır Gölü üzerinde gösteri gerçekleştirdi. Kars Valisi Ziya Polat, şampiyon sporcuları doğal güzelliğiyle Çıldır Gölü'nde ağırladıklarını ifade ederek, "Çıldır Gölü'nün tanıtımını, reklamını yapmak için kızlarımız da destek oldular. Burası çok özel bir göl, Türkiye'deki en özel göllerden bir tanesi, şimdi buzun üzerinde duruyoruz ve paten yapıyoruz." dedi.
AA
• 02 Şubat 2025 - 17:38 • Son Güncelleme:
AA
• 02 Şubat 2025 - 17:38 • Son Güncelleme: