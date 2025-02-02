Çıldır Gölü buz pateni pistine döndü! Milli sporcuların gösterisi nefes kesti

Yine Çıldır Gölü'nde bir festival yapacağız, Kars turizmde önemli bir destinasyon noktası Çıldır Gölü de en önemli noktalardan bir tanesi, atlı kızaklarla gezinti yapılıyor, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzdeki sporcular burada curling oynayıp kayak yapıyorlar, bugün de sporcularımızı ağırladık." diye konuştu.