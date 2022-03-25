Cicaldau, Nelsson, Kerem Aktürkoğlu hiçbiri değil! Galatasaray'ın 2 yıldızına 35 milyon euro

"Fatih Terim, Galatasaray'da geçirdiğim süre boyunca beni hep destekledi ve her zaman daha iyisini başarmam için beni zorladı. O olmasaydı gelişimim mümkün olmazdı. Onun, hakkımda 'Türk futbolunun en değerli mücevheri' demesi benim için bir onurdur."