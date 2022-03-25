Cicaldau, Nelsson, Kerem Aktürkoğlu hiçbiri değil! Galatasaray'ın 2 yıldızına 35 milyon euro
Domenec Torrent ve Sensibile ile kadro yapılanmasına giden Galatasaray'ın iki yıldız için toplamda 35 milyon euro'luk teklif aldığı ortaya çıktı. Nelsson - Cicaldau ve Kerem Aktürkoğlu için sıraya giren Avrupa devlerinin bambaşka 2 oyuncuyu gündemine aldıkları öğrenildi.
A Milli Takım'ın ve Galatasaray'ın önemli isimlerinden birisi olan Kerem Aktürkoğlu, kısa sürede gösterdiği gelişimiyle Türk futbolunun son dönemdeki en parlak oyuncularından birisi oldu.
A Milli Takım'a kadar yükselen milli oyuncu, Türkiye formasıyla da gollerini atmaya başlarken transfer piyasasının da baş aktörlerinden birisi oldu.
"Genelde sözleşmeleri sonuna kadar sadık kalmak için yaparsınız ancak futbolda hiçbir şey belli olmaz. Şu anda tek odak noktam Domenec Torrent ile beraber gelişimime devam etmek ve Galatasaray'a fayda sağlamak."
Bir yandan mali kongreye hazırlanan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, diğer taraftan Luis Campos ve Pasquale Sensibile ile birlikte yeni sezonun kadro planlamasını yapmaya çalışıyor. İç ve dış transferde önemli adımlar atmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar'ın gelir beklediği en büyük hamle ise Marcao'nun satışı gibi görünüyor.
Takıma verilen 4 günlük izinde İtalya'ya giden ve burada temsilcisiyle beraber hem Roma hem de Napoli ile transfer görüşmeleri yapan Brezilyalı savunmacı için artık kulübe resmi tekliflerin gelmesi bekleniyor. Bu sezon Avrupa Ligi'nde forma giydiği 8 maçın 7'sinde haftanın 11'ine seçilerek adını devlere duyurmayı başaran Marcao için şimdiden çok yüksek bir bonservis bedeli belirlendi.
Sarı-Kırmızılı yönetimin Marcao'nun menaceriyle de görüşerek, "Kapıyı 25 milyon Euro'dan açarız" dediği öğrenildi. Galatasaray'ın İtalyan Sportif Direktörü Sensibile'nin, Marcao'ya Serie A'dan yapılacak tekliflerde bizzat devreye gireceği de gelen haberler arasında. Campos ise başta Fransa ve İspanya olmak üzere birkaç ülkede daha ilişkilerini kullanarak 25 yaşındaki futbolcunun piyasa değerini yükseltmeye çalışacak.
Özellikle Fransız kulüplerinin Mısırlı golcüye olan ilgisi artarak devam ediyor. Bordeaux, St. Etienne ve Marsilya'dan sonra Türk yıldızlarıyla dikkat çeken Lille de Mohamed için devreye girdi. Bu kulüplerin, 23 yaşındaki forveti sezon sonuna kadar izlemeye devam edecekleri, yaz dönemi yaklaşırken de Galatasaray 'ın kapısını çalacakları öğrenildi. Aynı zamanda Mısır Milli Takımı'nın da vazgeçilmez oyuncusu olan Mostafa Mohamed'den, Sarı-Kırmızılı yönetimin 10 milyon Euro'nun üzerinde gelir beklediği öğrenildi.