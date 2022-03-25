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GalatasarayCicaldau, Nelsson, Kerem Aktürkoğlu hiçbiri değil! Galatasaray'ın 2 yıldızına 35 milyon euro
HaberlerGalatasaray Haberleri Cicaldau, Nelsson, Kerem Aktürkoğlu hiçbiri değil! Galatasaray'ın 2 yıldızına 35 milyon euro
• 25 Mart 2022 - 09:25 • Son Güncelleme:

Cicaldau, Nelsson, Kerem Aktürkoğlu hiçbiri değil! Galatasaray'ın 2 yıldızına 35 milyon euro

Domenec Torrent ve Sensibile ile kadro yapılanmasına giden Galatasaray'ın iki yıldız için toplamda 35 milyon euro'luk teklif aldığı ortaya çıktı. Nelsson - Cicaldau ve Kerem Aktürkoğlu için sıraya giren Avrupa devlerinin bambaşka 2 oyuncuyu gündemine aldıkları öğrenildi.

• 25 Mart 2022 - 09:25 • Son Güncelleme:
1Cicaldau, Nelsson, Kerem Aktürkoğlu hiçbiri değil Galatasarayın 2 yıldızına 35 milyon euro
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A Milli Takım'ın ve Galatasaray'ın önemli isimlerinden birisi olan Kerem Aktürkoğlu, kısa sürede gösterdiği gelişimiyle Türk futbolunun son dönemdeki en parlak oyuncularından birisi oldu.

2Cicaldau, Nelsson, Kerem Aktürkoğlu hiçbiri değil Galatasarayın 2 yıldızına 35 milyon euro

2 sezon önce imza attığı Galatasaray'da artık bu sezon adından söz ettirmeyi başaran Kerem Aktürkoğlu, kariyerinin zirvesini yaşıyor.

3Cicaldau, Nelsson, Kerem Aktürkoğlu hiçbiri değil Galatasarayın 2 yıldızına 35 milyon euro

A Milli Takım'a kadar yükselen milli oyuncu, Türkiye formasıyla da gollerini atmaya başlarken transfer piyasasının da baş aktörlerinden birisi oldu.

4Cicaldau, Nelsson, Kerem Aktürkoğlu hiçbiri değil Galatasarayın 2 yıldızına 35 milyon euro

Bu sırada Alman Kicker dergisine açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, transfer sorularını yanıtladı. Öte yandan Fatih Terim hakkında da övgü dolu sözler kullandı.

5İşte Kerem Aktürkoğlunun açıklamaları...

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamaları...

"Asla pes etmemek, Türk milli takımlarının her zaman bir özelliği olmuştur. Taraftarlarımız da önemli bir faktör. Nerede oynarsak oynayalım, her zaman tribüne geliyorlar ve bizi destekliyorlar. Bu yüzden zor dönemlerde pes etmek imkansızlaşıyor."

6Cicaldau, Nelsson, Kerem Aktürkoğlu hiçbiri değil Galatasarayın 2 yıldızına 35 milyon euro

"Fatih Terim, Galatasaray'da geçirdiğim süre boyunca beni hep destekledi ve her zaman daha iyisini başarmam için beni zorladı. O olmasaydı gelişimim mümkün olmazdı. Onun, hakkımda 'Türk futbolunun en değerli mücevheri' demesi benim için bir onurdur."

7Cicaldau, Nelsson, Kerem Aktürkoğlu hiçbiri değil Galatasarayın 2 yıldızına 35 milyon euro

"Galatasaray'la sözleşmemi yakın bir tarihte yeniledim ve kulübün dönüşümünde önemli bir pay sahibi olmak istiyorum."

8Cicaldau, Nelsson, Kerem Aktürkoğlu hiçbiri değil Galatasarayın 2 yıldızına 35 milyon euro

Almanya'da futbol her zaman hızlı ve yüksek tempolu oynanıyor. Orada oynamak büyük bir onur olur benim için. Ancak şu anda sahaya odaklanmış durumdayım ve Galatasaray ile olan sözleşmemi yeni uzattım. Kulübün değişim projesinde başrollerden biri olmak istiyorum.

9Cicaldau, Nelsson, Kerem Aktürkoğlu hiçbiri değil Galatasarayın 2 yıldızına 35 milyon euro

"Genelde sözleşmeleri sonuna kadar sadık kalmak için yaparsınız ancak futbolda hiçbir şey belli olmaz. Şu anda tek odak noktam Domenec Torrent ile beraber gelişimime devam etmek ve Galatasaray'a fayda sağlamak."

10Cicaldau, Nelsson, Kerem Aktürkoğlu hiçbiri değil Galatasarayın 2 yıldızına 35 milyon euro

Bir yandan mali kongreye hazırlanan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, diğer taraftan Luis Campos ve Pasquale Sensibile ile birlikte yeni sezonun kadro planlamasını yapmaya çalışıyor. İç ve dış transferde önemli adımlar atmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar'ın gelir beklediği en büyük hamle ise Marcao'nun satışı gibi görünüyor.

11Cicaldau, Nelsson, Kerem Aktürkoğlu hiçbiri değil Galatasarayın 2 yıldızına 35 milyon euro

Takıma verilen 4 günlük izinde İtalya'ya giden ve burada temsilcisiyle beraber hem Roma hem de Napoli ile transfer görüşmeleri yapan Brezilyalı savunmacı için artık kulübe resmi tekliflerin gelmesi bekleniyor. Bu sezon Avrupa Ligi'nde forma giydiği 8 maçın 7'sinde haftanın 11'ine seçilerek adını devlere duyurmayı başaran Marcao için şimdiden çok yüksek bir bonservis bedeli belirlendi.

12Cicaldau, Nelsson, Kerem Aktürkoğlu hiçbiri değil Galatasarayın 2 yıldızına 35 milyon euro

Sarı-Kırmızılı yönetimin Marcao'nun menaceriyle de görüşerek, "Kapıyı 25 milyon Euro'dan açarız" dediği öğrenildi. Galatasaray'ın İtalyan Sportif Direktörü Sensibile'nin, Marcao'ya Serie A'dan yapılacak tekliflerde bizzat devreye gireceği de gelen haberler arasında. Campos ise başta Fransa ve İspanya olmak üzere birkaç ülkede daha ilişkilerini kullanarak 25 yaşındaki futbolcunun piyasa değerini yükseltmeye çalışacak.

13Cicaldau, Nelsson, Kerem Aktürkoğlu hiçbiri değil Galatasarayın 2 yıldızına 35 milyon euro

Diğer taraftan olası bir Marcao satışına karşı Sambacı'nın yerini kısa sürede doldurmak üzere bir stoper havuzu oluşturulduğu belirtiliyor. Bu doğrultuda aralarında yerli oyuncuların da olduğu, genç ve gelecek vadeden birçok savunmacıyla görüşmeler yapılacağı öğrenildi.

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Özellikle Fransız kulüplerinin Mısırlı golcüye olan ilgisi artarak devam ediyor. Bordeaux, St. Etienne ve Marsilya'dan sonra Türk yıldızlarıyla dikkat çeken Lille de Mohamed için devreye girdi. Bu kulüplerin, 23 yaşındaki forveti sezon sonuna kadar izlemeye devam edecekleri, yaz dönemi yaklaşırken de Galatasaray 'ın kapısını çalacakları öğrenildi. Aynı zamanda Mısır Milli Takımı'nın da vazgeçilmez oyuncusu olan Mostafa Mohamed'den, Sarı-Kırmızılı yönetimin 10 milyon Euro'nun üzerinde gelir beklediği öğrenildi.

15Cicaldau, Nelsson, Kerem Aktürkoğlu hiçbiri değil Galatasarayın 2 yıldızına 35 milyon euro

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Cicaldau, Nelsson, Kerem Aktürkoğlu hiçbiri değil! Galatasaray'ın 2 yıldızına 35 milyon euro

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