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Çeribaşı Fikri Ocak Roman kültürünü tanıtmaya çalışıyor

Edirne'de yaşayan Çeribaşı Fikri Ocak, Roman kültürünün neşeli ve renkli ruhunu en iyi yansıtan isimlerin başında geliyor.

• 08 Nisan 2025 - 13:00 • Son Güncelleme:
• 08 Nisan 2025 - 13:00 • Son Güncelleme:
1Çeribaşı Fikri Ocak Roman kültürünü tanıtmaya çalışıyor

Eğitim hayatında aradığını bulamayan Ocak, Romanların adeta genetik mirası olan müziğe olan ilgisini profesyonel bir yöne taşıdı. Kültürüne olan bağlılığı sayesinde birçok Roman sivil toplum kuruluşunda aktif rol alan Ocak, 2008 yılından bu yana da çeribaşı olarak toplumunu temsil etmeye devam ediyor.

2Çeribaşı Fikri Ocak Roman kültürünü tanıtmaya çalışıyor



Müzik kariyerinde albümler çıkaran, son yıllarda ise Roman kültürünü yaşatmak amacıyla klipler hazırlayan Ocak, Edirne sokaklarında rengarenk kıyafetleri, kıvrak dansları ve pozitif enerjisiyle tanınıyor.

Kakava Şenlikleri'nin vazgeçilmez aktörlerinden biri olan Ocak, müzisyen arkadaşlarıyla mini konserler veriyor, şenlik öncesi davetlere katılıyor ve geleneksel kutlamaların coşkusunu yansıtan etkinlikler yapıyor.

3- Çocuklarımız artık ilkokuldan üniversiteye kadar gidiyor

- "Çocuklarımız artık ilkokuldan üniversiteye kadar gidiyor"



Ocak, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, tüm Romanların Romanlar Günü'nü kutladı.

Romanların artık eskisi gibi olmadığını, eğitim alanların çeşitli iş kollarında yer almaya başladığını ifade eden Ocak, bunun kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Roman çocukların eğitimlerine ara vermeksizin devam ettiğini vurgulayan Ocak, "Çocuklarımız artık ilkokuldan üniversiteye kadar gidiyor. Ufak yaşta çok daha kültürlü oluyor, okuyor, çevre ediniyor, dostluk kazanıyor. Türkiye'de bütün Romanların çocukları düzenli bir şekilde okullarına gidiyor, çalışıyor. Okumak mecburiyetindeler zaten. Kendilerini aşmaları gerekir, aynı zamanda sevgiyi, dostluğu, kardeşliği öğrenmesi gerekir ve öğreniyorlar da." diye konuştu.