Çeribaşı Fikri Ocak Roman kültürünü tanıtmaya çalışıyor

- "Çocuklarımız artık ilkokuldan üniversiteye kadar gidiyor"





Ocak, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, tüm Romanların Romanlar Günü'nü kutladı.



Romanların artık eskisi gibi olmadığını, eğitim alanların çeşitli iş kollarında yer almaya başladığını ifade eden Ocak, bunun kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.



Roman çocukların eğitimlerine ara vermeksizin devam ettiğini vurgulayan Ocak, "Çocuklarımız artık ilkokuldan üniversiteye kadar gidiyor. Ufak yaşta çok daha kültürlü oluyor, okuyor, çevre ediniyor, dostluk kazanıyor. Türkiye'de bütün Romanların çocukları düzenli bir şekilde okullarına gidiyor, çalışıyor. Okumak mecburiyetindeler zaten. Kendilerini aşmaları gerekir, aynı zamanda sevgiyi, dostluğu, kardeşliği öğrenmesi gerekir ve öğreniyorlar da." diye konuştu.