Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinCeren Monay Fransız eşinden boşandı! 5 yıllık evlilik tek celsede bitti...
HaberlerMagazin Haberleri Ceren Monay Fransız eşinden boşandı! 5 yıllık evlilik tek celsede bitti...
• 27 Nisan 2022 - 11:33 • Son Güncelleme:

Ceren Monay Fransız eşinden boşandı! 5 yıllık evlilik tek celsede bitti...

Oyuncu Ceren Moray, 2017 yılında Fransız Nico Brun ile Bodrum’da nikâh masasına oturmuştu. Ünlü oyuncunun beş yıllık evliliği tek celsede bitti.

• 27 Nisan 2022 - 11:33 • Son Güncelleme:
1Ceren Monay Fransız eşinden boşandı 5 yıllık evlilik tek celsede bitti...
ABONE OL

2007-2011 yılları arasında Kanal D'de ekranlara gelen 'Kavak Yelleri' dizisiyle şöhreti yakalayan 36 yaşındaki Ceren Moray, son olarak 'Yalancılar ve Mumları' adlı diziyle ekranlara gelmiş; ancak dizi sadece beş bölüm sonra final yapmıştı.

2EKİP OLARAK ŞOKE OLDUK

"EKİP OLARAK ŞOKE OLDUK"

Moray, geçtiğimiz aylarda 2017 yılında hayatını birleştirdiği Fransız eşi Nico Burn ile Bebek'te objekltiflere yansımış, spor tarzlarıyla dikkat çeken ikili muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı.

Ceren Moray, erken final yapan dizisiyle ilgili, "Bizim için de çok erken bir final oldu, tüm ekip olarak şoke olduk. Seyirci daha farklı bir iş istedi galiba, bu sene böyle olsun" açıklamasını yapmıştı.

Senaryo seçimlerine çok dikkat ettiğini belirten oyuncu, "Bunu doğum sancısı gibi aylarca okudum ve çalıştım, erken bitmesine çok üzüldüm" şeklinde konuşmuştu.

3NİŞANTAŞINDA GÖRÜNTÜLENDİ

NİŞANTAŞI'NDA GÖRÜNTÜLENDİ

Tüm bunların ardından Ceren Moray, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda yer alan bir kafede objektiflere takıldı. Kısa bir süre önce Fransa'dan dönen güzel oyuncu, basın mensuplarıyla konuşmayı ihmal etmedi.

FRANSIZCA ÖĞRENMEDİM"

Moray, gazetecilerin "Fransızca öğrenebildiniz mi?" sorusuna, "Fransızca öğrenemedim. Fransızcanın özelliği öğrenilememesi" diyerek, esprili bir yanıt verdi. Oyuncu, "Fransa'da küçük bağlantılara başladım" şeklinde konuşarak, oradaki sinema sektörüyle de görüşmeleri olduğunu dile getirdi.

4ANLAŞMALI BOŞANDILAR

ANLAŞMALI BOŞANDILAR

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; ünlü oyuncunun sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı. Çiftin, evliliklerini yürütemediği ve bu yüzden anlaşmalı olarak ayrılma kararı aldığı öğrenildi.

Nico Brun ve ailesiyle konuşabilmek için oyuncunun annesi Hülya Moray Fransızca, babası Celal Moray da İngilizce dersi almıştı.

5Ceren Monay Fransız eşinden boşandı 5 yıllık evlilik tek celsede bitti...

Ceren Moray, eşi Nico ile nasıl tanıştıklarını da şöyle anlatmıştı; “Barselona’daki bir gece kulübünde tanıştık. Ertesi gün buluştuk. Beni otelimden aldı. Çok şıktı. Kol düğmesi bile takmıştı. Bende parmak arası terlikler vardı. 2.5 saatlik sohbette kötü İngilizcemle konuşmaya çalıştım."

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Megan Fox'tan ilginç açıklama: Birbirimizin kanını içiyoruz!

Megan Fox'tan ilginç açıklama: Birbirimizin kanını içiyoruz!

Seray Sever zorlu doğum sürecini anlattı: Sofia yanıma geldi, Alya şu anda kuvözde

Seray Sever zorlu doğum sürecini anlattı: Sofia yanıma geldi, Alya şu anda kuvözde

Ceren Monay Fransız eşinden boşandı! 5 yıllık evlilik tek celsede bitti...

Ceren Monay Fransız eşinden boşandı! 5 yıllık evlilik tek celsede bitti...

Seda Sayan'dan Çağlar Ökten ile yaş farkına takılanlara tepki: Küçük deyip durmasınlar!

Seda Sayan'dan Çağlar Ökten ile yaş farkına takılanlara tepki: Küçük deyip durmasınlar!