Ceren Monay Fransız eşinden boşandı! 5 yıllık evlilik tek celsede bitti...

"EKİP OLARAK ŞOKE OLDUK"

Moray, geçtiğimiz aylarda 2017 yılında hayatını birleştirdiği Fransız eşi Nico Burn ile Bebek'te objekltiflere yansımış, spor tarzlarıyla dikkat çeken ikili muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı.



Ceren Moray, erken final yapan dizisiyle ilgili, "Bizim için de çok erken bir final oldu, tüm ekip olarak şoke olduk. Seyirci daha farklı bir iş istedi galiba, bu sene böyle olsun" açıklamasını yapmıştı.



Senaryo seçimlerine çok dikkat ettiğini belirten oyuncu, "Bunu doğum sancısı gibi aylarca okudum ve çalıştım, erken bitmesine çok üzüldüm" şeklinde konuşmuştu.