Cemre Kemer: Annelik sonsuz bir okul gibiymiş!
Kızı Karla'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne olmanın sevincini yaşayan Cemre Kemer, Anneler Günü mesajını dile getirdi. Ünlü şarkıcı, "Bu konuda henüz yeniyim ama her bebek ya da çocuk kendine özgü... Doğru yapmaya, gelişerek yetiştirmeye çalıştıktan sonra hepimiz iyi anneleriz. Bu iş, sonsuz bir okul gibiymiş. Çok heyecanlı ve eğlenceli. Her günü ayrı macera olan bir okul..." dedi
Bir dönemin popüler müzik grubu 'Hepsi'nin üyelerinden Cemre Kemer, 2020'de reklamcı sevgilisi Emir Medina ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Kemer, geçtiğimiz yıl temmuz ayında ise kızı Karla'yı kucağına almıştı.
Anne olmakla birlikte hayatının nasıl bir değişime uğradığı hakkında konuşan ünlü şarkıcı, "Hayatımı çok uzun süredir kendi düzenim ve disiplinim içinde yaşarken, bir anda bebeğimin saatleri, düzeni ve huzuruna göre değiştirdim. Sosyalleşmekten tutun, yediğime, içtiğime, uyuduğum uykuya kadar her şeye, onun doğrultusunda karar vermeye başladım. Beklentim de bu şekildeydi; çok şaşırıp afallamadım, kendimi uzun bir süre bu şekilde yaşamaya hazırlamıştım. Tecrübe sahibi arkadaşlarımdan az çok bir farkındalığım vardı duruma." dedi.
"BURASI ÖYLE BİR DÜNYA"
"Karla" ismine karar verme hikayesini de dile getiren Cemre Kemer, "Bir hikâyesi var tabii ki ama anlamı yüzünden tercih ettim diyebiliriz. Karla, özgür ve güçlü kadın demek. Bence bir kadın için en önemli başlıklardan biri bu olmalı, burası öyle bir dünya." ifadelerini kullandı.
"KONTROL MANYAĞI BİR KARAKTERİM"
Kemer, çocuklarınızın kariyer planlamasına dahil olma konusunda ise, "Kariyer planlamasına dahil olmamayı isterim ama çok kontrol manyağı bir karakter olduğumdan burnumu sokmadan duramam gibi geliyor. Onun yerine karar vermem ama çaktırmadan, alttan alttan yönlendirme yapacağım kesin." şeklinde konuştu.
"Beraber yapmaktan en çok keyif aldığınız aktivite nedir?" sorusunu da cevaplayan Cemre Kemer, "Akşamları banyosunu beraber yapıyoruz ve bu ikimizin de en sevdiği şeylerden biri diyebilirim. Şu an henüz çok küçük olduğundan çok fazla bir aktivitemiz olamıyor. Tabii, oyun oynamak gibi klasik şeyleri saymamaya çalıştım. Biraz büyüsün, o zaman durmayacağız." dedi.
"ANNELİĞİN HER GÜNÜ AYRI BİR MACERA"
Anneler Günü mesajını da paylaşan Kemer, "Bu konuda henüz yeniyim ama her bebek ya da çocuk kendine özgü... Doğru yapmaya, gelişerek yetiştirmeye çalıştıktan sonra hepimiz iyi anneleriz. Bu iş, sonsuz bir okul gibiymiş. Çok heyecanlı ve eğlenceli. Her günü ayrı macera olan bir okul. Anneler Günü’müz kutlu olsun." açıklamasında bulundu.