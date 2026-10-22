Çatı tamirinde yaptığı tavus kuşu hayatını değiştirdi: Şimdi sipariş yetiştiriyor

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Mesleği Çinliler ve Japonların vasıtasıyla keşfettiğini belirten Seyisoğlu, "Bu mesleği yapan çok az var ve yapanların bazıları altına resim çizip ya da kalıp koyarak yapıyor. Ben ne resim yaparım ne de kalıp koyarım bende el işçiliği hastalığı var. Daha çok Rusya'da bu mesleği yapan var. Türkiye'de çok az ve ben 7 senedir ticari anlamda yapıyorum. Bu meslek çok eski bir meslek ama şimdi her şey kolaylaştığı için bu şekilde yapan çok az. Gözlerim ağrıyor ama emek gerekiyor. Dışarıdan bakıldığı zaman bir elma kabartması çok basit görünüyor ama ben onun en ince detayına kadar uğraşırım. Fiyatlandırma da modeline ve işçiliğine göre değişiyor. Ayda 2-3 taneden fazla sipariş almam" diye konuştu.