Canlı yayında açıkladı! Galatasaray'da iki ayrılık Torrent'in ardından...
Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar Skorer TV'de Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtladı. Burak Elmas'ın ibra edilmeme durumu ve başkan adaylarını enine boyuna aktaran Dindar, sarı kırmızılı kulüpteki iki ayrılığı da resmen duyurdu.
Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve yönetimi, mali açıdan ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Elmas, tüzük gereği olağanüstü seçimli genel kurul kararı alacaklarını söyledi. Sarı-kırmızılı kulüp 30 gün içinde seçime gidecek. Milliyet Gazetesi Spor Muhabiri Nevzat Dindar, Galatasaray gündemini değerlendirdi.
Taraftar dönebiliyor. Üyelerin çoğunluğu taraftar gibi hareket etti. Yüzde 32 ile seçildiniz. İki temel konuda Burak Elmas'a tepki vardı. Birisi Fatih Terim kararı. Terim'le geldiniz ama yolları ayırdınız. 6 ay gibi kısa sürede yolları ayırdınız. Diğeri Işıtan Gün meselesi. Özellikle kadın üyelerin gücünü gösteren bir kongre oldu. Işıtan Bey'in geçmişte attığı twitler ve bunun hesabının verilmemesi kongrede tartışıldı.
Selçuk Erdoğmuş meselesi önemli. Mustafa Cengiz döneminin sicil kurulu başkanı. İbranın en son safhasında Erdoğmuş kulüpten ihraç edildi. Lisede bölünmeye yol açacak. Yeni fay hattı bu. Yeni gelecek yönetimin ibra edilmeme riski var. Kimsenin G.Saray umrunda değil. Herkes kendi planları üzerinden strateji üretiyor. Şu an G.Saray çok parçalı bir yapıya sahip. Kısa vadede toparlanacağını düşünmüyorum.
Sayın Metin Öztürk, Fatih Terim'le birlikte çalışabilir de çalışmayabilir de. Ünal Aysal zaten Terim'le çalışmaz. Eşref beyin de Terim'le kolay kolay birlikte götüreceğini sanmıyorum. Albayrak, Terim'le çalışsa bile Terim onunla çalışmaz. Adı geçen başkan adaylarından Fatih Terim'le çalışma ihtimali en yüksek olan Dursun Özbek.
Fatih Terim'in başkan olma ihtimali var. Camia içerisinde Terim'e aday olması, artık zamanının geldiğini, G.Saray'ın lideri olması konusunda baskı var. Terim birleştirici aktörlerden biri olabilir. Ama hoca saha içinde mi kalmak ister, bilemiyoruz. Terim'in önünde böyle bir fırsat var. Kısa bir süre sonra G.Saray seçime gidecek. 1 hafta içinde fotoğraf netleşir. Metin Öztürk kararlı. Eşref Hamamcıoğlu yine aday. Dursun Özbek tek adaylı seçime gidilirse aday olur. Terim'in fikirleri, hangi adayı işaret edeceği önemli.
Torrent gitti bile. Devam edeceğini sanmıyorum. Burak Elmas ve Işıtan Gün'le birlikte geldi, birlikte gidecek. Torrent de Sensibile de gitti. Bir dönem sona eriyor. Aday olacakların hiçbiri Torrent'le devam etmeyecek. Çok adaylı bir seçimin fayda getireceğini düşünmüyorum.