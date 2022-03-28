Canlı yayında açıkladı! Galatasaray'da iki ayrılık Torrent'in ardından...

Fatih Terim'in başkan olma ihtimali var. Camia içerisinde Terim'e aday olması, artık zamanının geldiğini, G.Saray'ın lideri olması konusunda baskı var. Terim birleştirici aktörlerden biri olabilir. Ama hoca saha içinde mi kalmak ister, bilemiyoruz. Terim'in önünde böyle bir fırsat var. Kısa bir süre sonra G.Saray seçime gidecek. 1 hafta içinde fotoğraf netleşir. Metin Öztürk kararlı. Eşref Hamamcıoğlu yine aday. Dursun Özbek tek adaylı seçime gidilirse aday olur. Terim'in fikirleri, hangi adayı işaret edeceği önemli.