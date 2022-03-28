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GalatasarayCanlı yayında açıkladı! Galatasaray'da iki ayrılık Torrent'in ardından...
HaberlerGalatasaray Haberleri Canlı yayında açıkladı! Galatasaray'da iki ayrılık Torrent'in ardından...
• 28 Mart 2022 - 11:41 • Son Güncelleme:

Canlı yayında açıkladı! Galatasaray'da iki ayrılık Torrent'in ardından...

Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar Skorer TV'de Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtladı. Burak Elmas'ın ibra edilmeme durumu ve başkan adaylarını enine boyuna aktaran Dindar, sarı kırmızılı kulüpteki iki ayrılığı da resmen duyurdu.

• 28 Mart 2022 - 11:41 • Son Güncelleme:
1Canlı yayında açıkladı Galatasarayda iki ayrılık Torrentin ardından...
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Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve yönetimi, mali açıdan ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Elmas, tüzük gereği olağanüstü seçimli genel kurul kararı alacaklarını söyledi. Sarı-kırmızılı kulüp 30 gün içinde seçime gidecek. Milliyet Gazetesi Spor Muhabiri Nevzat Dindar, Galatasaray gündemini değerlendirdi.

2Canlı yayında açıkladı Galatasarayda iki ayrılık Torrentin ardından...

İşte Nevzat Dindar'ın sözleri: "Başkan Burak Elmas'ın İdari yönden ibra edilmeme kararı sürpriz olmadı. Beklenen bir durumdu. İbra konusunda sıkıntı olduğunu söylüyordum. İdari anlamda böyle bir yola girildi. Kulüpte yaşanan kritik kararlara baktığımızda açıkçası sürpriz olmadı.

3Canlı yayında açıkladı Galatasarayda iki ayrılık Torrentin ardından...

Taraftar dönebiliyor. Üyelerin çoğunluğu taraftar gibi hareket etti. Yüzde 32 ile seçildiniz. İki temel konuda Burak Elmas'a tepki vardı. Birisi Fatih Terim kararı. Terim'le geldiniz ama yolları ayırdınız. 6 ay gibi kısa sürede yolları ayırdınız. Diğeri Işıtan Gün meselesi. Özellikle kadın üyelerin gücünü gösteren bir kongre oldu. Işıtan Bey'in geçmişte attığı twitler ve bunun hesabının verilmemesi kongrede tartışıldı.

4Canlı yayında açıkladı Galatasarayda iki ayrılık Torrentin ardından...

Burak Elmas "Bir kelle verirsem bir kelle daha isteyecekler" şeklinde olaya baktı. Kongrede Başkan ile Işıtan Gün'le arasında bir diyalog geçiyor. Başkan'ın Işıtan beyden istifa istediği söyleniyor. Işıtan Gün istifa etseydi belki de Burak Elmas ibra olacaktı.

5Canlı yayında açıkladı Galatasarayda iki ayrılık Torrentin ardından...

Bir kere şunu söylüyorum, Ünal Aysal G.Saray'a başkan olmaz, ikincisi olamaz. Kendisiyle alakalı özel bir durum var. Ünal Aysal'ın fikirleri saygı görüyor. Çok özel konulara girmemek lazım. Yakın çevresine 'Ben o koltukta bir kere otururum bir daha oturmam' şeklinde konuşmuş.

6Canlı yayında açıkladı Galatasarayda iki ayrılık Torrentin ardından...

Metin Öztürk göreve hazır olduğunun sinyalini veriyordu. Metin Öztürk, seçimi kaybetmesine rağmen ekibini dağıtmadı. Çalışmalarına devam etti. Zaman ve proje açısından hazır. Onun avantajı olarak bunu görüyorum.

7Canlı yayında açıkladı Galatasarayda iki ayrılık Torrentin ardından...

Bundan sonra gelecek yönetim de ibra olmayacak. Çünkü herkes birbirinden intikam alıyor. Kutuplaşma had safhada. Bir tarafta Ünal Aysal, bir tarafta Mustafa Cengiz bir tarafta Adnan Polat grubu. Burak Elmas hayal kırıklığı yaşamıştır. Bu bir kısır döngüye dönüştü artık.

8Canlı yayında açıkladı Galatasarayda iki ayrılık Torrentin ardından...

Selçuk Erdoğmuş meselesi önemli. Mustafa Cengiz döneminin sicil kurulu başkanı. İbranın en son safhasında Erdoğmuş kulüpten ihraç edildi. Lisede bölünmeye yol açacak. Yeni fay hattı bu. Yeni gelecek yönetimin ibra edilmeme riski var. Kimsenin G.Saray umrunda değil. Herkes kendi planları üzerinden strateji üretiyor. Şu an G.Saray çok parçalı bir yapıya sahip. Kısa vadede toparlanacağını düşünmüyorum.

9Canlı yayında açıkladı Galatasarayda iki ayrılık Torrentin ardından...

Sayın Metin Öztürk, Fatih Terim'le birlikte çalışabilir de çalışmayabilir de. Ünal Aysal zaten Terim'le çalışmaz. Eşref beyin de Terim'le kolay kolay birlikte götüreceğini sanmıyorum. Albayrak, Terim'le çalışsa bile Terim onunla çalışmaz. Adı geçen başkan adaylarından Fatih Terim'le çalışma ihtimali en yüksek olan Dursun Özbek.

10Canlı yayında açıkladı Galatasarayda iki ayrılık Torrentin ardından...

Fatih Terim'in başkan olma ihtimali var. Camia içerisinde Terim'e aday olması, artık zamanının geldiğini, G.Saray'ın lideri olması konusunda baskı var. Terim birleştirici aktörlerden biri olabilir. Ama hoca saha içinde mi kalmak ister, bilemiyoruz. Terim'in önünde böyle bir fırsat var. Kısa bir süre sonra G.Saray seçime gidecek. 1 hafta içinde fotoğraf netleşir. Metin Öztürk kararlı. Eşref Hamamcıoğlu yine aday. Dursun Özbek tek adaylı seçime gidilirse aday olur. Terim'in fikirleri, hangi adayı işaret edeceği önemli.

11Canlı yayında açıkladı Galatasarayda iki ayrılık Torrentin ardından...

Dursun Özbek-Fatih Terim formülü üzerinde duruluyor. Böyle bir arzu var. Dursun Özbek'in ikna olması kolay değil. Kaybedeceği seçime girmez. Üyeleri parası, projesi olan isimlerin başkan olmasını istiyor.

12Canlı yayında açıkladı Galatasarayda iki ayrılık Torrentin ardından...

Torrent gitti bile. Devam edeceğini sanmıyorum. Burak Elmas ve Işıtan Gün'le birlikte geldi, birlikte gidecek. Torrent de Sensibile de gitti. Bir dönem sona eriyor. Aday olacakların hiçbiri Torrent'le devam etmeyecek. Çok adaylı bir seçimin fayda getireceğini düşünmüyorum.

13Canlı yayında açıkladı Galatasarayda iki ayrılık Torrentin ardından...

 

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Canlı yayında açıkladı! Galatasaray'da iki ayrılık Torrent'in ardından...

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