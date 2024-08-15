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Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde orman yangını çıktı! Bakan Yumaklı son durumu açıkladı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, ilçeye bağlı Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı. Olay yerine 17 AAC 399 plakalı pikapla giderken bir otomobille çarpışmaları sonucu yaralanan 2 orman işçisi ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Eceabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dumandan etkilenen bazı orman işçileri de aynı hastanede tedaviye alındı. Jandarma ekipleri, yangınla mücadele eden işçilere su dağıttı. Müdahale sırasında Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bir arazöz yanarak kullanılamaz hale geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devam eden yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Nazif Cemhan ŞEN- Cihan BAYRALI/ÇANAKKALE, (DHA) / ÇANAKKALE (AA) / İHA
• 15 Ağustos 2024 - 21:16 • Son Güncelleme:
Nazif Cemhan ŞEN- Cihan BAYRALI/ÇANAKKALE, (DHA) / ÇANAKKALE (AA) / İHA
• 15 Ağustos 2024 - 21:16 • Son Güncelleme:
1Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde orman yangını çıktı Bakan Yumaklı son durumu açıkladı

Eceabat ilçesi Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanda saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Tedbir amacıyla Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı ziyarete kapatıldı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

2BAKAN YUMAKLI: ŞU AN İTİBARİYLE HER ŞEYİN ÇOK İYİ GİTTİĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİM

BAKAN YUMAKLI: ŞU AN İTİBARİYLE HER ŞEYİN ÇOK İYİ GİTTİĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİM

Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafartalar köyü yakınlarında başlayan orman yangınına karadan müdahale devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devam eden yangınlarla ilgili Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Aracı önünde açıklamalarda bulundu.

3Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde orman yangını çıktı Bakan Yumaklı son durumu açıkladı

Bir önceki açıklamasını hatırlatan Bakan Yumaklı, "Türkiye'de 19'u orman, 23'ü kırsal alan yangını olmak üzere 42 yangına müdahale ettiğimizi söylemiştim. O saatten bu saate kadar ilave olanlarla birlikte bugün itibariyle ülke genelinde 33'ü orman, 30'u kırsal olmak üzere toplam 63 yangın çıktı. Şu anda sadece 3 aktif yangınımız var. Bunların 60 tanesini arkadaşlar müdahale ettiler ve söndürdüler.

4Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde orman yangını çıktı Bakan Yumaklı son durumu açıkladı

Şu anda içinde bulunduğumuz Çanakkale- Eceabat Büyükanafarta yangını sabah saat 09.51'de başlamıştı ve ilk müdahale 3 dakika içerisinde yapılmıştı. Ancak çok şiddetli rüzgar sebebiyle hızlı bir yayılma göstermişti. Havanın kararmasıyla beraber gün içerisinde yapılan müdahalelerle birlikte kara ekiplerimiz takviye yaparak bu müdahalelerine devam ediyorlar. Yerleşim yerleriyle ilgili herhangi bir risk söz konusu değil. Zaten valiliğimiz de gerekli tedbirleri diğer kolluk güçlerimizle birlikte almış durumda.

5Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde orman yangını çıktı Bakan Yumaklı son durumu açıkladı

Çok şükür 57. Alay Şehitliği’ne gelmeden gerekli müdahaleyle durduruldu. Conkbayırı'nda da herhangi bir yapının zarar görmediğini özellikle belirtmek istiyorum. Müdahalemiz gece boyunca sürecek ancak şu an itibariyle her şeyin çok iyi gittiğini söyleyebilirim. İnşallah yarın sabah çok daha güzel haberler vereceğim. İkinci yangın Bolu Göynük'teki Bekirfakılar yangınıydı. Bu da 12.41'de meydana gelmişti. 12.56'da da ilk müdahale yapıldı. Burada ilk başta nemin çok düşük olması, rüzgarın saatte 68 kilometre hızla esmesiyle birlikte orada da yangın çok hızlı bir yayılım gösterdi.

6Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde orman yangını çıktı Bakan Yumaklı son durumu açıkladı

Ancak orada da çalışmaların çok iyiye gittiğini söyleyebilirim. Arkadaşlarımız şu anda orada müdahaleye devam ediyorlar. Bolu'da da yerleşim yerleriyle ilgili herhangi bir sorun yok. Gerekli tedbirler alındı. Herhangi bir risk söz konusu değil. Manisa Gördes’i söylemiştim. Burada da çok ciddi bir rüzgar vardı. Hem havadan hem karadan müdahalelerimiz devam ediyor.

7Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde orman yangını çıktı Bakan Yumaklı son durumu açıkladı

Çok şükür burada da 70 kilometreye yakın saatte bir rüzgar hızı tespit edilmişti. Özetle genel anlamda devam eden her 3 yangında da iyiye doğru giden bir süreç var bunu söylemek isterim. Güzel haberler vererek bu 3 yangınımızla ilgili de bittiğini inşallah sizlerle paylaşmayı ümit ediyorum" dedi.

8HAVADAN DA GÖRÜNTÜLENDİ

HAVADAN DA GÖRÜNTÜLENDİ

Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyünde çıkan orman yangınına karadan müdahale devam ediyor. Devam eden yangın, dronla da görüntülendi.

9YANGINA GİDEN ORMAN ŞEFİ, EKİBİYLE KAZA GEÇİRDİ

YANGINA GİDEN ORMAN ŞEFİ, EKİBİYLE KAZA GEÇİRDİ

Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyünde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangına müdahale için bölgeye giden Eceabat Anafartalar Orman İşletme Şefi Ahmet Yüksel ve ekibi, trafik kazası geçirdi. Yaralanan Yüksel ve ekibi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

10TARİHİ ALANA GİRİŞLER DURDURULDU

'TARİHİ ALANA GİRİŞLER DURDURULDU'

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle tarihi alanın kuzey hattına girişlerin durdurulduğu bildirildi. Açıklamada, "Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle Tarihi Alan'ın kuzey hattına (Kabatepe Günü Birlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay, Conbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişler durdurulmuştur" denildi.

11ALEVLER ANZAK KOYUNA DAYANDI

ALEVLER ANZAK KOYU'NA DAYANDI

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafartalar köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, alevler Anzak Koyu yoluna dayandı.

12YERLEŞİM YERLERİ İÇİN ŞİMDİLİK BİR RİSK YOK

'YERLEŞİM YERLERİ İÇİN ŞİMDİLİK BİR RİSK YOK'

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangına ilişkin yaptığı açıklamada “Eceabat Büyükanafarta köyü civarında çıkan orman yangınına 8 uçak, 12 helikopter ile havadan 51 arazöz ve 780 personel ile karadan müdahale edilmektedir. Yerleşim yerleri için şimdilik bir risk yoktur. Orman teşkilatı başta olmak üzere bütün ekiplerimiz gayretle çalışmaktadır" dedi.

13ORMAN ŞEFİ VE 2 ORMAN İŞÇİSİNİN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

ORMAN ŞEFİ VE 2 ORMAN İŞÇİSİNİN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan yangına müdahale için bölgeye giderken içinde bulundukları 17 AAC 399 plakalı kamyonetin otomobille çarpışması sonucu yaralanan Eceabat Anafartalar Orman İşletme Şefi Ahmet Yüksel ve 2 orman işçisinin Eceabat Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Yaralanan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

14MSB 1 HELİKOPTER GÖREVLENDİRDİ

MSB 1 HELİKOPTER GÖREVLENDİRDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Orman Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan yangına müdahale etmek üzere 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı tarafından 1 adet S-70 tipi helikopterin görevlendirildiğini duyurdu.

15ARAZÖZ YANDI

ARAZÖZ YANDI

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafartalar köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Müdahale sırasında Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bir arazöz yanarak kullanılamaz hale geldi.

16PERSONEL VE ARAÇ SAYISI EKLENDİ

PERSONEL VE ARAÇ SAYISI EKLENDİ

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, yangın nedeniyle ziyaretlerle ilgili tedbir alındığı bildirildi.Açıklamada, "Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı'na (Kabatepe Günübirlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay, Conbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişler durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

17Tahliyeyi gerektirecek bir durum yok

"Tahliyeyi gerektirecek bir durum yok"

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının yerleşim yerleri için risk oluşturmadığını ifade etti.Orman teşkilatı başta olmak üzere tüm ekiplerin gayretle çalıştığını belirten Toraman, "Orman yangınına 8 uçak, 12 helikopter ile havadan, 51 arazöz ve 780 personel ile karadan müdahale edilmektedir." bilgisini paylaştı.

18Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde orman yangını çıktı Bakan Yumaklı son durumu açıkladı

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise yangınla mücadeleye kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra çevre il ve ilçelerden araç ile personel desteğinin sağlandığı bildirildi.Açıklamada, yerleşim bölgelerinde, yangın nedeniyle tahliyeyi gerektirecek bir durum olmadığı duyuruldu. Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.

19ANZAK MEZARLIĞI YANGINDA ZARAR GÖRDÜ

ANZAK MEZARLIĞI YANGINDA ZARAR GÖRDÜ

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafartalar köyünde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor. Öte yandan yangında Anzak Koyu yakınlarında bulunan Anzaklara ait Canterbury Mezarlığı da zarar gördü.

20CANTERBURY MEZARLIĞI

CANTERBURY MEZARLIĞI

Arıburnu yolunun doğusunda, Walker Sırtı'nın altında bulunan Canterbury Mezarlığı, 1919'dan sonra tekil mezarların taşınarak çevredeki diğer mezarlıkların birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Mezarlık adını Canterbury Taburu'ndan almaktadır. Bunun nedeni ise bu mezarlıkta yatan askerlerden 22'sinin adı geçen taburun personeli olmasıdır. Alan, savaş boyunca Yeni Zelanda harekat bölgesi olarak kalmıştır. 12 m'ye 23 m boyutlarındaki dikdörtgen mezarlık, 276 metrekare alanı kaplamaktadır ve denize cephelidir. İki arsadan oluşan mezarlıkta toplam beş sıra mezar vardır. Mezarlıkta kimliği belirlenen 22 Yeni Zelandalı askerin yanı sıra; kimliği belirlenemeyen 4 Yeni Zelandalı asker ve hakkında hiçbir şey bilinmeyen 1 asker gömülüdür.

21BAKAN YUMAKLI: YANGIN YAKLAŞIK 7 KİLOMETRELİK BİR HAT OLUŞTURDU

BAKAN YUMAKLI: YANGIN YAKLAŞIK 7 KİLOMETRELİK BİR HAT OLUŞTURDU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangının devam ettiğini belirterek, “Çanakkale-Eceabat yangını sabah saat 09.51'de meydana geldi. İlk müdahale 3 dakika sonra yapıldı. Ancak çok şiddetli rüzgar sebebiyle, yaklaşık 45 kilometrenin üzerinde, bu hissedilen, yüksekte etkisi daha da artıyor. Bir rüzgar sebebiyle maalesef yayıldı. Yangın yaklaşık 7 kilometrelik bir hat oluşturdu. Boşaltılan herhangi bir yerleşim yeri olmamakla beraber, 57. Alay Şehitliği yanan alanın dışında kalıyor. Ancak tedbirimizi aldık takibimizi de sürdürüyoruz” dedi.

22Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde orman yangını çıktı Bakan Yumaklı son durumu açıkladı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında saat 09.51'de başlayan orman yangını devam ediyor. Çanakkale'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün havadan helikopter ile bölgede yaptığı incelemenin ardından Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezinde konuşlu Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Aracı önünde yangının son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan hazır bulundu.

23Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde orman yangını çıktı Bakan Yumaklı son durumu açıkladı

Yangının devam ettiğini açıklayan Bakan Yumaklı, bugün ülke genelinde şu ana kadar 19'u orman, 23'ü de kırsal alan olmak üzere toplam 42 yangın çıktığını belirterek, “Bugün içinde bulunduğumuz Çanakkale Eceabat başta olmak üzere halihazırda ülkemizde üst risk grubu olarak tanımladığımız 3 tane yangınımız devam ediyor. Çanakkale-Eceabat yangını sabah saat 09.51'de meydana geldi. İlk müdahale 3 dakika sonra yapıldı. Ancak çok şiddetli rüzgar sebebiyle, yaklaşık 45 kilometrenin üzerinde, bu hissedilen, yüksekte etkisi daha da artıyor. Bir rüzgar sebebiyle maalesef yayıldı. Yangın yaklaşık 7 kilometrelik bir hat oluşturdu.

24Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde orman yangını çıktı Bakan Yumaklı son durumu açıkladı

Boşaltılan herhangi bir yerleşim yeri olmamakla beraber, 57. Alay Şehitliği yanan alanın dışında kalıyor. Ancak tedbirimizi aldık takibimizi de sürdürüyoruz. Güney hattı dediğimiz alanda herhangi bir problem yok. Düz bir çizgi halinde yangının başlangıç noktasıyla denize kadar ki olan alanda devam ediyor. Yangına müdahaleye giderken bir ekibimiz maalesef kaza geçirdi. Ama çok şükür ki herhangi bir can kaybı yok. Durumları iyi. Tedavilerin ardından bu arkadaşlarımız bizim ısrarlarımıza rağmen tekrar görevlerinin başına döndüler. İkinci yangınımız Bolu-Göynük-Bekirfakılar. Saat 12.41'de meydana geldi, 12.56'da ilk müdahale yapıldı.

25Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde orman yangını çıktı Bakan Yumaklı son durumu açıkladı

Kırsal alanda başlayan bir yangın ormana sıçradı. Nemin yüzde 20'lerde olması ve orada da çok şiddetli rüzgarla birlikte yangın yayıldı maalesef. 3 köy risk altında şu anda. Yani herhangi bir gerekçe oluştuğunda boşaltılmak üzere tedbir alındı. Seferler isminde bir köyde boşaltıldı. 3'üncü yangın Manisa Gördes'te dün saat 14.35'te çıkmıştı bu yangın. 14.45'te ilk müdahale yapılmıştı. Kırsal alanda başladı, ormana sıçradı. Sıcaklığın yine yüksek olması, nemin çok düşük olması Eceabat'ta ve Bolu'da olduğu gibi yangının yayılmasında etkili oldu. Kara Yakup Köyü de burada tedbiren boşaltıldı. Yangınların her 3'ünede 14 uçak, 31 helikopter, 265 kara aracımız ve 1413 personelimiz direkt müdahale ediyor. Bunun dışında valiliklerimiz başta olmak üzere tüm kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz araç ve personel desteği vermeye devam ediyorlar. Yangınları karadan ve havadan kontrolü altına almak için çabalarımız sürüyor” dedi.

26Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde orman yangını çıktı Bakan Yumaklı son durumu açıkladı

Bakan Yumaklı sözlerini şöyle devam etti:“Yarın, Cumartesi günü ve Pazar günü şu ana kadar ki yaşadıklarımızın çok daha üzerinde düşük nem, yüksek sıcaklık ve yüksek rüzgar olması söz konusu. Bu konuda bütün valiliklerimize tekraren bir ikaz yazısı gönderdik. Tabii meteorolojik verilerin an ve an takibi onlar tarafından da yapılıyor. Ancak özellikle Çanakkale'den başlayarak Akdeniz'e kadar olan ki Havza'da, bütün risk altındaki illerimizde vatandaşlarımızın yangına meydan verebilecek herhangi bir eylemden kaçınmasını özellikle rica ediyoruz. Bu 3 gün ülkemizde hakikaten adeta bir seferberlik ilan etmiş durumdayız. Ben şimdiden her üç ilimize de, Çanakkale'ye, Bolu'ya ve Manisa'ya geçmiş olsun diliyorum. Gece boyu devam edecek olanlar var arkadaşlarımızın çabaları devam ediyor. Bununla ilgili de sizlerin vasıtasıyla kamuoyumuza gerekli bilgileri vermeye devam edeceğiz.”

27Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde orman yangını çıktı Bakan Yumaklı son durumu açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devam eden yangında incelemelerde bulunmak için Çanakkale’ye geldi. Bakan Yumaklı ilk olarak helikopterle bölgede incelemelerde bulundu. Daha sonra Çanakkale Savaşları Destanı Tanıtım Merkezi’ne gelen Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Aracı önünde açıklamalarda bulundu. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan da Yumaklı'ya eşlik etti.

287 KİLOMETRELİK BİR HAT OLUŞTURDU

'7 KİLOMETRELİK BİR HAT OLUŞTURDU'

Ülke genelinde bugün şu ana kadar 19'u orman 23'ü de kırsal alan olmak üzere 42 yangın çıktığını söyleyen Bakan Yumaklı, "Bugün, içinde bulunduğumuz Çanakkale Eceabat başta olmak üzere halihazırda ülkemizde üst risk grubu olarak tanımladığımız 3 tane yangınımız devam ediyor. Çanakkale- Eceabat yangını sabah saat 09.51'de meydana geldi. İlk müdahale 3 dakika sonra yapıldı. Ancak çok şiddetli rüzgar var, yaklaşık 45 kilometrenin üzerinde. Bu hissedilen, yüksekte etkisi daha da artıyor. Yangın yaklaşık 7 kilometrelik bir hat oluşturdu. Boşaltılan herhangi bir yerleşim yeri olmamakla beraber, 57. Alay Şehitliği yanan alanın dışında kalıyor. Ancak tedbirimizi aldık. Takibimizi de sürdürüyoruz. Güney hattı dediğimiz alanda herhangi bir problem yok. Düz bir çizgi halinde yangının başlangıç noktasıyla denize kadar ki olan alanda devam ediyor. Yangına müdahaleye giderken bir ekibimiz maalesef kaza geçirdi. Ama çok şükür ki herhangi bir can kaybı yok. Durumları iyi. Tedavilerin ardından bu arkadaşlarımız bizim ısrarlarımıza rağmen tekrar görevlerinin başına döndüler. İkinci yangınımız Bolu- Göynük- Bekirfakılar. Saat 12.41'de meydana geldi, 12.56'da ilk müdahale yapıldı. Kırsal alanda başlayan bir yangın ormana sıçradı. Nemin yüzde 20’lerde olması ve orada da çok şiddetli rüzgarla birlikte yangın yayıldı maalesef. 3 köy risk altında şu anda. Yani herhangi bir gerekçe oluştuğunda boşaltılmak üzere tedbir alındı. Seferler isminde bir köy de boşaltıldı. 3’üncü yangın Manisa Gördes'te dün saat 14.35'te çıkmıştı bu yangın. 14.45'te ilk müdahale yapılmıştı. Kırsal alanda başladı, ormana sıçradı. Sıcaklığın yine yüksek olması, nemin çok düşük olması Eceabat'ta ve Bolu'da olduğu gibi yangının yayılmasında etkili oldu. Kara Yakup köyü de burada tedbiren boşaltıldı. Yangınların her 3’üne de 14 uçak, 31 helikopter, 265 kara aracımız ve 1413 personelimiz direkt müdahale ediyor. Bunun dışında valiliklerimiz başta olmak üzere tüm kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz araç ve personel desteği vermeye devam ediyorlar. Yangınları karadan ve havadan kontrol altına almak için çabalarımız sürüyor" dedi.

29Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde orman yangını çıktı Bakan Yumaklı son durumu açıkladı

Bakan Yumaklı sözlerini şöyle sonlandırdı: "Yarın, cumartesi ve pazar günü şu ana kadar ki yaşadıklarımızın çok daha üzerinde düşük nem, yüksek sıcaklık ve yüksek rüzgar olması söz konusu. Bu konuda bütün valiliklerimize tekraren bir ikaz yazısı gönderdik. Tabii meteorolojik verilerin an ve an takibi onlar tarafından da yapılıyor. Ancak özellikle Çanakkale'den başlayarak Akdeniz'e kadar olan ki Havza'da, bütün risk altındaki illerimizde vatandaşlarımızın yangına meydan verebilecek herhangi bir eylemden kaçınmasını özellikle rica ediyoruz. Bu 3 gün ülkemizde hakikaten adeta bir seferberlik ilan etmiş durumdayız. Ben şimdiden Çanakkale, Bolu ve Manisa'ya geçmiş olsun diliyorum. Gece boyu devam edecek olanlar var, arkadaşlarımızın çabaları devam ediyor. Bununla ilgili de sizlerin vasıtasıyla kamuoyumuza gerekli bilgileri vermeye devam edeceğiz."

30Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde orman yangını çıktı Bakan Yumaklı son durumu açıkladı

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı ziyarete kapatıldı. Devam eden orman yangını nedeniyle Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı'na (Kabatepe Günü Birlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay, Conbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişler durduruldu.

31Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde orman yangını çıktı Bakan Yumaklı son durumu açıkladı

Yangına havanın kararmasıyla beraber karadan arazöz, itfaiye ekipleri, jandarma TOMA ve yüzlerce orman personeliyle kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.