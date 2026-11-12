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GündemÇanakkale'de deniz ulaşımına lodos engeli! Yarın yola çıkacaklar dikkat: Tüm seferler iptal edildi
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Çanakkale'de deniz ulaşımına lodos engeli! Yarın yola çıkacaklar dikkat: Tüm seferler iptal edildi

12.11.2026 - 16:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kuzey Ege Denizi’nde etkili olan olumsuz hava şartları ve lodos deniz ulaşımını vurdu. GESTAŞ, 13 Kasım Cuma günü Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

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1Çanakkale'de deniz ulaşımına lodos engeli! Yarın yola çıkacaklar dikkat: Tüm seferler iptal edildi

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

2Çanakkale'de deniz ulaşımına lodos engeli! Yarın yola çıkacaklar dikkat: Tüm seferler iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

3Çanakkale'de deniz ulaşımına lodos engeli! Yarın yola çıkacaklar dikkat: Tüm seferler iptal edildi

Gestaş firmasından yapılan açıklamada, 13 Kasım Cuma günü Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında tarifede bulunan planlı tüm seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.

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