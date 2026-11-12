Çanakkale'de deniz ulaşımına lodos engeli! Yarın yola çıkacaklar dikkat: Tüm seferler iptal edildi
12.11.2026 - 16:27Güncellenme Tarihi:
Kuzey Ege Denizi’nde etkili olan olumsuz hava şartları ve lodos deniz ulaşımını vurdu. GESTAŞ, 13 Kasım Cuma günü Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
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Gestaş firmasından yapılan açıklamada, 13 Kasım Cuma günü Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında tarifede bulunan planlı tüm seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.