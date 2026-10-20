Çanakkale Savaşları’nda 111 yıllık insanlık destanı belgelendi: Yaralı İngiliz çavuşunu sırtında Taşıyan Türk askerinin hikayesi arşivden çıktı!

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Hem Türk hem İngiliz belgelerini mukayese ederek durumu değerlendirdiklerini belirten Dr. Sabah, şöyle konuştu:



"Türk keşif kolu tarafından tesadüf edilen İngiliz askerinin Deniz Başçavuş Arthur Hunt olduğunu tespit ettik. Arthur Hunt'ın daha sonra gerçekleşen sorgu sırasında verdiği ifadeye baktığımızda muharebe sonrasında kendisinin yaralı bir halde muharebe hattında kaldığını ve gece karanlığında 'İngiliz siperlerine dönüyorum' zannıyla Türk siperlerine doğru yöneldiğini, ancak yarası nedeniyle muharebe hattında 2 gün baygın şekilde kaldığını görmekteyiz. Daha sonraki belgeleri incelemeye devam ettiğimizde Deniz Başçavuş Arthur Hunt'ın önce Soğanlıdere'ye ardından Tekirdağ Hastanesi'ne nakledildiğini, oradan İstanbul'a ve en son Yozgat'ta esir kampına sevk edildiğini görmekteyiz. Harp ceridesine yansıyan bu hikaye, Çanakkale Muharebeleri esnasında Türk askerinin yaralı halde tesadüf ettiği düşman askerine karşı merhametini göstermesi açısından oldukça önemli ve kıymetli bir belge olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk askeri 1915 yılında vatan müdafaası gerçekleştirirken düşmanına dahi merhametini göstermiş, onu sırtında taşıyarak sargı yerine ulaşmasını ve böylelikle tedavi edilmesini sağlamıştı."