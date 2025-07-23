Çanakkale Çan'da tarihi kazı çalışmaları başladı! Bu köyde 86 bin yıllık yaşam olduğu kanıtlandı

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Kazılarda bu yıl 9'uncu sezona ulaşıldı. İnkaya Mağarası, 26,5 milyon yıl önce bu alanda faal olan bir volkanizma ile oluşmaya başlarken, hem kayalıkların çakmaktaşı ham madde kaynakları oluşturması, hem de yöredeki sıcak su kaynaklarının sağladığı avantajlar nedeniyle Paleolitik Çağ insanları tarafından uzun süreli ve yoğun bir şekilde kullanıldı. Mağarada şimdiye kadar yapılan tarihlendirme çalışmalarında 86 bin yıla inen bir insan kullanımının varlığı kanıtlandı.