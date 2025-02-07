Çanakkale Boğazı'nda müsilaj kabusu geri döndü! Denizin dibindeki canlılar tehlike altında
Çanakkale Boğazı'nda 2020 yılında görülen müsilaj(deniz salyası) kabusu 5 yıl sonra geri döndü. Boğazın yüzeyinde gözle görülebilir müsilajın arka yüzü zıpkınla balık avı yapan dalgıç tarafından görüntülendi. Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, "Özellikle deniz dibinde birikimi uzun süreçli olduğundan sedimentteki organizmalar üzerine baskısı yoğundur. Örneğin, midye, istiridye gibi çift kabuklu yumuşakçalar, süngerler, mercanlar ve deniz çayırlarının üzerini kaplayarak hem oksijen alışverişini hem de fotosentezi olumsuz etkiler, ölümlerine sebep olabilir. Bu organizmaları tüketen ve deniz çayırlarını beslenme, üreme ve barınma alanı olarak kullanan organizmalar da bu nedenle denizel sistemde bulunmayabilir" dedi.
• 07 Şubat 2025 - 14:05 • Son Güncelleme:
• 07 Şubat 2025 - 14:05 • Son Güncelleme: